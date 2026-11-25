央視軍事頻道近日發布的一段戰機訓練短片中，一架現役殲-10C（J-10C）戰鬥機罕見地未採用傳統純制空掛載，而是在翼下掛載了一枚大型空對地導彈。這一細節隨即引發防務觀察界關注，外界普遍認為，隨著殲-20與殲-16大規模擔綱制空主力，作為中型四代半戰機的殲-10C正逐步拓展對地精確打擊任務，顯示解放軍空軍的作戰體系分工正在發生深層演變。



殲-10C聯合各機型協同作戰，擊落殲-20。（中國航空工業）

殲-10C聯合各機型協同作戰，擊落殲-20。（中國航空工業）

官媒短片細節揭示掛載變化

在央視軍事頻道11月11日發布的宣傳短片中，多款解放軍現役戰機依次登場。其中一架早期批次的殲-10C戰鬥機在機腹與翼下掛載了兩個大型副油箱，右側機翼掛架掛載一枚霹靂-12中距空對空導彈訓練彈，但左側機翼掛架卻出現了一枚體型粗壯的大型空對地導彈。

防務分析人士從外觀氣動布局比對指出，該枚導彈並非過去常見的激光制導炸彈或鷹擊-91反輻射導彈，其彈體構型與俄羅斯Kh-29空對地導彈及中國在該技術基礎上發展的重型電視或激光制導空地彈藥高度相似。這類導彈過往多見於載彈量更大的殲-16重型多用途戰機，出現在單發中型戰機殲-10C翼下尚屬罕見。

回顧殲-10系列戰鬥機的服役歷程，該型機雖然在設計之初便定位為多用途戰機，早期殲-10A在試飛階段亦曾展示機腹掛載250公斤航空炸彈及激光制導炸彈的畫面，但在實際部隊戰備巡航與公開演訓中，殲-10A與殲-10C絕大多數時間均以制空作戰配置亮相。除了執行防空壓制任務的殲-10B曾掛載鷹擊-91導彈外，殲-10C通常採用兩枚霹靂-15遠程空對空導彈搭配兩枚霹靂-10近距格鬥導彈，或透過複合掛架攜帶四中兩近的純空戰方案，對地打擊武器極少進入公眾視野。

一架現役殲-10C（J-10C）戰鬥機罕見地未採用傳統純制空掛載，而是在翼下掛載了一枚大型空對地導彈。（央視軍事視頻截圖）

釋放多用途設計的既有潛能

從航空裝備技術層面審視，殲-10C掛載大型空對地導彈並非臨時改裝，而是其原有設計指標的正常釋放。據歷屆中國航展公開資料，出口型殲-10CE（J-10CE）與巴基斯坦空軍列裝的殲-10CP，早已具備掛載多型空對地導彈、衛星制導炸彈、防區外布撒器及小直徑精確制導彈藥的能力。作為解放軍自用主力的殲-10C，在配備有源相控陣雷達與先進火控系統後，完全具備同等甚至更強的對地與對海精確打擊條件。

至於此次亮相的重型空對地導彈，其技術源流可追溯至與美軍AGM-65「小牛」（Maverick）同時代的俄製Kh-29導彈。這類武器雖然在射程與隱身突防能力上不及新型防區外巡航導彈，但其彈頭戰鬥部重量大、侵徹與爆破威力強，針對堅固工事、橋樑及大型地面目標仍具實用價值。在訓練與常規對地支援任務中消耗並運用既有成熟彈藥，亦符合軍隊庫存管理與實戰化練兵邏輯。

巴基斯坦空軍最新宣傳片中，殲-10C佔據大量鏡頭，展示作戰和發射導彈的畫面。（網頁搜索圖片）

巴基斯坦空軍最新宣傳片中，殲-10C佔據大量鏡頭，展示作戰和發射導彈的畫面。（網頁搜索圖片）

殲-10C走向美軍F-16演變路徑

更具戰略觀察價值的，是這一掛載變化背後折射出的解放軍空軍力量結構調整。據《南華早報》相關軍事報道，隨著第五代隱身戰機殲-20實現規模化部署，以及重型四代半戰機殲-16成為各戰區航空兵的中堅，解放軍在高強度空戰領域已建立起由隱身戰機與重型雙發戰機主導的制空體系。

在此背景下，單發中型戰機殲-10C的角色定位正經歷與美國空軍F-16戰鬥機極為相似的歷史演變。1970年代末服役之初，F-16同樣以高機動性制空格鬥為核心使命，隨後在F-16C/D及衍生型號階段逐步強化超視距攔截能力；但隨著美軍F-22與F-35隱身戰機接管前線制空任務，F-16的作戰重心便大規模轉向對地攻擊、近距空中支援及防空壓制，部分海外用戶的F-16I與F-16E/F更成為專職對地打擊平台。

當代空戰講究體系協同與梯隊分工。對現階段的解放軍空軍而言，在由殲-20踹開防空大門、殲-16實施遠程制空與電子壓制後，數量龐大的殲-10C機隊轉向承擔戰術對地支援與多用途打擊任務，既能最大化延長現役裝備的全壽命作戰價值，亦讓整支空中力量的任務配置更趨均衡務實。