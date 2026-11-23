繼2025年印巴軍事衝突令中國製殲-10CE戰鬥機的實戰表現成為國際焦點後，踏入2026年，中國軍用飛機在海外市場接連傳出新進展。繼烏茲別克斯坦（Uzbekistan）今年8月公開展示引進殲-10CE戰機後，另一中亞大國哈薩克斯坦（Kazakhstan）近日亦正式接收中國製造的運-9E（Y-9E）中型軍用運輸機。從戰鬥機、運輸機到防空系統，中國軍備正逐步打破傳統地緣格局，在追求採購多元化的國家中擴大影響力。



哈薩克斯坦（Kazakhstan）近日正式接收中國製造的運-9E（Y-9E）中型軍用運輸機。(GOV.KZ)

哈方指出，新機交付屬軍用機隊更新計劃一部分，將顯著提升人員、貨物及裝備的跨區投送能力。(GOV.KZ)

哈薩克斯坦接收運-9E 精準填補歐製機隊運力空缺

哈薩克斯坦國防部於11月19日發表聲明，證實一架由中國航空工業陝西飛機工業公司研製的運-9E軍用運輸機已飛抵阿拉木圖（Almaty），正式加入該國武裝部隊軍事運輸航空機隊。哈方指出，新機交付屬軍用機隊更新計劃一部份，將顯著提升人員、貨物及裝備的跨區投送能力。

運-9E採用四發渦輪螺旋槳佈局，最大載貨量約20噸，較早期的運-8系列在航電系統、駕駛艙設計及裝卸效率上均有明顯提升。哈薩克斯坦早於2018年起便分批引進中國運-8F-200WA運輸機，至今累計接收6架（原訂購8架）；而荷蘭航空雜誌《Scramble》則披露哈方此次共訂購6架運-9E，惟具體訂單總數尚未獲哈方正式確認。

值得留意的是，國土面積逾270萬平方公里的哈薩克斯坦並未單一依賴中國裝備，而是採取精準的「高低搭配」策略。該國於2021年向歐洲空中巴士訂購兩架最大載重約37噸的A400M大型運輸機（首架已於2024年12月交付，第二架亦於2026年11月2日飛抵阿拉木圖完成履約），同時現役亦配備較小型的西班牙製C-295戰術運輸機。運-9E恰巧填補了C-295與A400M之間的中型運力空白，讓軍方在執行日常後勤與野戰機場起降時，毋須每次動用高成本的大型運輸機。

一架由中國航空工業陝西飛機工業公司研製的運-9E軍用運輸機已飛抵阿拉木圖（Almaty），正式加入該國武裝部隊軍事運輸航空機隊。（《新華社》）

哈薩克斯坦早於2018年起便分批引進中國運-8F-200WA運輸機，至今累計接收6架（原訂購8架）。（《搜狐網》）

該國於2021年向歐洲空中巴士訂購兩架最大載重約37噸的A400M大型運輸機（首架已於2024年12月交付，第二架亦於2026年11月2日飛抵阿拉木圖完成履約）。（《搜狐網》）

印巴空戰迎實戰檢驗 俄製出口大跌造就中亞新機遇

中亞國家長期被視為俄羅斯軍工的傳統勢力範圍，但隨著蘇聯時期遺留的安-12、伊爾-76等機型日漸老化，加上俄烏戰爭持續消耗俄國軍工產能與出口能力，中亞各國紛紛尋求多元供應商。今年8月，烏茲別克斯坦官方公布影片，展示至少6架新接收的殲-10CE多用途戰鬥機接受水門禮迎接，成為繼巴基斯坦後第二個公開列裝該型戰機的海外用戶。

中國戰機在國際市場能見度大增，很大程度源於2025年5月7日爆發的印巴軍事衝突。當時巴基斯坦空軍出動殲-10CE迎戰，宣稱擊落包括法製「陣風」（Rafale）在內的多架印度戰機。

路透社（Reuters）當時引述兩名美國官員消息指，巴方使用中國製戰機擊落至少兩架印度軍機，後續調查亦聚焦於中國PL-15空對空導彈與預警指揮體系的協同效能。儘管巴方宣稱的戰果數量並未全數獲得獨立證實，但這場現代空戰無疑為中國軍工提供了極具說服力的實戰案例。

除空戰平台外，中國防空與海軍裝備亦持續走向海外，例如塞爾維亞（Serbia）於2025年1月宣布完成中國製FK-3（紅旗-22出口型）防空導彈系統部署，巴基斯坦與孟加拉國亦分別引進054A/P型護衛艦與035G型常規潛艇等裝備。

今年8月，烏茲別克斯坦官方公布影片，展示至少6架新接收的殲-10CE多用途戰鬥機接受水門禮迎接，成為繼巴基斯坦後第二個公開列裝該型戰機的海外用戶。 （《觀察者網》）

殲-10CE出現在烏茲別克國家電視台彩排中。 （《觀察者網》）

全球佔比達5.6%居第五 珠海航展成下一波出口風向標

儘管海外斬獲頻頻，但從宏觀數據審視，中國軍貿仍處於追趕與轉型階段。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年3月發布的報告，2021年至2025年間，中國穩居全球第五大主要武器出口國，佔全球總量約5.6%（較前五年增長11%），落後於美國（42%）、法國、俄羅斯及德國。同期俄羅斯武器出口量大幅下滑64%，為新興供應商騰出市場空間。

過往分析國際軍貿格局時亦指出，中國武器出口雖覆蓋47個國家，但高達61%的出口量仍高度集中於巴基斯坦單一市場。要將中亞及中東的零星突破轉化為長期穩定的市佔率，關鍵在於能否提供長達數十年的零部件供應、技術升級及全壽命後勤保障。

隨著第十六屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於12月7日至13日揭幕，中國軍工正迎來新一輪集中展示窗口。據《新華社》11月23日報道，中國海軍將首度在本屆航展增設海上裝備展示區，派出殲-15T艦載戰鬥機、直-20F反潛直升機及運-9反潛巡邏機等現役主力參展。從「價格優勢」邁向「體系化技術競爭」，中國軍備能否藉珠海航展進一步開拓多元買家，備受國際防務界關注。