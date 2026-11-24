第十六屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於2026年12月7日至13日正式揭幕。隨著展期臨近，各型地面作戰裝備已陸續運抵珠海金灣機場中國航展中心展開佈展。在ZBD-04B型步兵戰車、SH-15型車載加榴炮等常規參展裝備之外，一款由中國兵器工業集團旗下北方工業公司研製、輪廓厚重的新型主戰坦克「VT-4B」首度亮相。消息指該型號已成功斬獲特定外貿用戶出口合約，其整合多項第四代主戰坦克的感官與防禦技術，成為本屆航展地面裝備的最大焦點。



一款由中國兵器工業集團旗下北方工業公司研製、輪廓厚重的新型主戰坦克「VT-4B」首度亮相。（《搜狐網》）

全向重甲與航電翻新 防護水準比肩美俄主力

從現場曝光的實車外觀觀察，VT-4B相較於此前出口巴基斯坦及泰國的VT-4與VT-4A型號，在車體結構與裝甲防護上進行了大幅重塑。過去VT-4A車體兩側普遍僅懸掛輕質橡膠裙板，整體防護效能尚未觸及美軍加裝城市戰防護套件（TUSK）的M1A2「艾布蘭」，或俄軍披掛4S24「化石」反應裝甲的T-90M等頂尖三代半主戰坦克水準。

根據《南華早報》報道指出，現代主戰坦克的研發正朝向全域防護與高度信息化演進。此次亮相的VT-4B徹底補齊了側翼防護短板，不僅車體首上的重型爆炸反應裝甲（ERA）厚度顯著增加，更將整個車首前部填至齊平並向下延伸，完整覆蓋原本較薄弱的車首下裝甲區。同時，車體兩側加裝了大厚度模組化附加裝甲，嚴密包裹車體側面與部分負重輪，使其抗彈與防破甲能力躍升至與俄製T-90M比肩的水準。

在炮塔部分，VT-4B雖延續低矮、略呈菱形的經典防彈構型，但外部掛載與航電設備全面翻新，呈現四大核心升級：

1.新型重型爆反模組：VT-4B砲塔尾艙與車體側面的爆炸反應裝甲（ERA）固定螺栓由舊款 VT-4A 的「內凹式」改為「明顯凸起式」。

2.全向硬殺傷主動防禦系統：承襲2024年第十五屆珠海航展VT-4A1的技術路線，VT-4B將主動防禦系統（外界普遍認為與國產GL-6系統一脈相承）列為標配。炮塔四周布置有4面呈90度夾角、可實現360度全面覆蓋的相控陣毫米波探測雷達，配合雙聯裝攔截彈發射裝置，能在反坦克導彈與火箭彈命中前實施精準攔截。

3.車長光電雲台重塑「獵—殲」上限：捨棄傳統車長周視鏡，換裝大孔徑、獨立穩定的雲台式光電／紅外（EO/IR）觀察設備。憑藉大光學孔徑與內置智能演算法，具備強大圖像識別與自動目標搜索能力，大幅提升車長戰場態勢感知上限。

4.高頻寬數碼化通訊天線：換裝與解放軍ZTZ-99B同款的大直徑棍狀通訊天線，取代傳統鞭狀天線，支撐更高帶寬的車際數據鏈與戰術網絡傳輸，讓單車在高速機動中無縫融入體系化作戰網絡。

過去VT-4A車體兩側普遍僅懸掛輕質橡膠裙板，整體防護效能尚未觸及美軍加裝城市戰防護套件（TUSK）的M1A2「艾布蘭」。（《搜狐網》）

承襲2024年第十五屆珠海航展VT-4A1的技術路線，VT-4B將主動防禦系統（外界普遍認為與國產GL-6系統一脈相承）列為標配。（網頁搜索圖片）

劍指FPV無人機 擬採「微波＋30毫米機關炮」雙重攔截

針對近年局部衝突中，巡飛彈與第一人稱視角（FPV）自殺式無人機對裝甲部隊構成的致命威脅，VT-4B在副武器領域作出大膽革新。根據過往對反無作戰體系的分析，傳統高射機槍已難以應對低空高速突防的微型無人機。

VT-4B果斷取消了炮塔頂部傳統的12.7毫米高射機槍，改為加裝一門此前曾在SH-16A型155毫米輪式自行榴彈炮上亮相的30毫米遙控武器站。這門大口徑機關炮不僅能高效壓制敵方步兵及反坦克小組，更賦予坦克強悍的近程對空攔截火力。值得留意的是，VT-4B的武器站並未設獨立光電雲台，推測已與車長新型光電雲台實現共通道火控解算，從而簡化結構並提升反應速度。

更受軍事觀察界關注的是，在30毫米遙控武器站的另一側，安裝了一具小型射頻陣面。分析人士對此提出兩種研判：其一為專供武器站使用的毫米波火控雷達，確保惡劣氣象下全天候鎖定微型無人機；其二則是一具小型高功率微波武器發射陣面。若屬後者，意味著VT-4B在面對無人機蜂群時，能同步動用「高功率微波軟殺傷＋30毫米機關炮硬摧毀」雙重手段。

對比歐美及俄系同級競品，德國「豹2A8」與美國M1A3僅側重整合以色列「戰利品」主動防禦系統，缺乏原生30毫米反無武器站與車載微波配置；俄羅斯T-90MS甚至未將主動防禦列為標配，反無人機仍依賴前線加裝簡易防護網。VT-4B憑藉原有125毫米滑膛炮與動力系統，再疊加全套信息化與反無裝備，綜合戰力已站上國際軍貿市場頂峰。

VT-4B果斷取消了炮塔頂部傳統的12.7毫米高射機槍，改為加裝一門此前曾在SH-16A型155毫米輪式自行榴彈炮上亮相的30毫米遙控武器站。（網頁搜索圖片）

針對近年局部衝突中，巡飛彈與第一人稱視角（FPV）自殺式無人機對裝甲部隊構成的致命威脅，VT-4B在副武器領域作出大膽革新。（《搜狐網》）

四代技術下放外貿 解放軍自用不走「全頂配」另有考量

VT-4B之所以能集多項尖端設備於一身，核心邏輯與解放軍自用的ZTZ-99B主戰坦克如出一轍，均屬中國第四代主戰坦克研發成熟後的「技術下放」。無論是雲台式EO/IR光電系統、全向毫米波主動防禦，抑或高帶寬數據鏈與30毫米遙控武器站，均能在公開亮相的國產新一代ZTZ-100型主戰坦克上找到同源技術脈絡。

解放軍陸軍自用的三代主戰坦克並未全盤照搬這套「全頂配」方案。軍事分析指出，裝備規劃必須通盤權衡龐大列裝規模與全壽命採購成本：VT-4B將所有子系統「拉滿」，單車造價必然高於俄製T-90MS，甚至逼近德國豹2A7水準。

對擁有數千輛坦克規模的解放軍而言，與其耗費巨資將三代坦克堆砌至頂配，不如將國防預算直接投入具備跨代戰力優勢的ZTZ-100四代主戰坦克；至於現有的ZTZ-96、ZTZ-96A及早期ZTZ-99，則採取服役至壽命終結即退役的務實策略。

因此，VT-4B實為專為高預算外貿客戶量身打造的「旗艦定製款」，亦為未來兩至四年後外貿版四代主戰坦克的登場奠定技術基礎。