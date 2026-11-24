2024年6月16日深夜，四川成都新津區一條長約34米、行人過路燈「綠燈」卻僅有12秒的馬路上，腿部4級殘疾的男子翟建設（化名）因綠燈熄滅後加速過馬路，遭按交通燈綠燈正常直行的電單車撞斃。



肇事司機黃海峰（化名）獲檢方不起訴，但民事索償官司歷經一審、發回重審及二審，成都市中院於今年9月底改判雙方承擔同等責任，黃海峰須賠償77萬餘元。事發後，當局將該路口綠燈延長至28秒，但死者家屬與司機均對「同責」判決不服，擬各自再提起申訴。



事發馬路長約34米。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，2024年6月16日晚上11時30分許，翟建設在成都新津區新邛路交叉路口橫過長約34米的馬路。閉路電視紀錄顯示，綠燈亮起僅12秒後便熄滅，翟建設在綠燈熄滅後繼續向前跑動，後遭黃海峰駕駛的電單車撞倒，翟建設送院搶救，延至7月8日身亡。

四川西華交通司法鑑定中心作出的鑑定意見顯示，事發時，電單車的車速介乎54 km/h至69 km/h之間，未發現肇事車輛存在安全隱患。黃海峰表示，事發路口無照明，且等待左轉的車輛擋住其視線，根本來不及反應。

事發時的監控畫面。（澎湃新聞）

交通認定書證實，該路段限速60 km/h且夜間無路燈照明。事發後，涉事的行人過路燈時間從原本的12秒提升至28秒。但據黃海峰觀察，普通人仍然要快步才能通過該路口。

《道路交通事故認定書》認定，黃海峰被判定承擔此次交通事故的主要責任，翟建設承擔次要責任。

法院裁定雙方同責：質疑行人紅燈搶跑 未採納信號燈配時違規申辯

黃海峰在刑事上因證據不足獲檢方不起訴，但翟建設的家屬將黃海峰、保險公司起訴至法院要求賠償。

黃海峰根據監控紀錄製作的分析圖。他表示，從煞車燈亮起至撞上翟建設僅有0.64秒。（澎湃新聞）

經過新津區法院一審、成都市中級法院二審發回重審、新津區法院重審、成都市中院二審認為，翟建設應在道路中央安全區域等待，確保安全後再過馬路，不應在紅燈亮起時跑步快速通過；黃海峰則駕駛電單車以臨近或超過限速的速度經過路口，且未減速觀察，惟其屬綠燈跟車行駛且視線遭左側車輛遮擋、主觀惡性較小。

成都市中院二審最終認定黃海峰與翟建設承擔事故的同等責任，判令黃海峰賠償77萬餘元，保險公司賠償18萬元。今年9月底，成都市中院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

對於成都市中院作出的二審判決，雙方皆表示不服，黃海峰堅稱路口12秒綠燈及無路燈才是主因，正準備材料申訴；死者家屬則痛批「判次責勉強接受，判同責絕難接受」，正與律師商討申請再審。