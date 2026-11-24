11月21日，陝西西安發生一宗荒謬車禍。一輛白色Porsche Panamera日前於凌晨時分，猛撞長安區太乙宮街道東堡村一處村屋，導致房屋一角垮塌。司機肇事後竟棄車逃逸，而屋主因在後院熟睡，對巨響毫無察覺，直至天亮才由旁人發現報警。西安警方11月23日通報，23歲的肇事司機周某某已到案受查。



一輛白色Porsche Panamera日前於凌晨時分，猛撞長安區太乙街道東堡村一處村屋，導致房屋一角垮塌。（微博截圖）

撞垮前院牆體氣囊全彈

據《極目新聞》，事發於11月21日凌晨3時30分許，一輛白色Porsche Panamera行至該村道時撞上民房。

畫面可見，轎車車頭嚴重損毀，車內安全氣囊全部彈出，被撞房屋的一角牆體徹底垮塌，磚塊及窗戶構件散落一地，現場一片狼藉。

屋主後院熟睡未察覺 天亮驚見「開放式」門面

報道指出，巨大的撞擊聲並未驚醒屋主。據東堡村村干部表示，該村屋分為前院（門房）與後院，事發時房主正在後面的房間熟睡，被撞的是前面的房間，兩者有一定距離。

直到天亮後，有村民發現現場並報警，警方到場時車內已無任何司乘人員，司機早已不知所蹤。交警部門介入調查後迅速鎖定並尋回司機，涉事轎車隨後被拖走，村道交通秩序恢復正常。

無人員受傷 23歲司機涉棄車逃逸

西安市公安局11月23日發布警情通報，證實涉事司機為23歲周姓男子，持C1駕駛證。經初步調查，周某某駕車行至該處撞上民房後棄車逃逸，造成車輛及房屋不同程度受損，所幸無人員受傷。目前，肇事嫌疑人已到案接受調查，案件正在進一步辦理中。