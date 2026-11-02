青海漢坐輪椅鑽封路缺口誤闖施工路段　遭倒車壓路機輾斃｜有片

青海西寧大通縣發生一宗致命事故。當地官方11月1日晚通報，一名駕駛電動輪椅的男子，在市政道路養護期間從封堵縫隙駛入作業路段，遭正在倒車的膠輪式壓路機（火轆）輾壓，經搶救無效死亡。目前家屬已認可善後方案，當局正就現場封閉及安全員履職情況展開調查。



一名駕駛電動輪椅的男子，在市政道路養護期間從封堵縫隙駛入作業路段。（微博截圖）

該男子遭正在倒車的膠輪式壓路機輾壓，經搶救無效死亡。（微博截圖）

坐輪椅鑽封路縫隙遭輾斃

據《澎湃新聞》，事發於10月28日，大通縣市政養護部門在橋頭鎮解放南路進行例行道路養護工作。李某某駕駛電動輪椅車，從封堵的縫隙中駛入作業路段，被一輛正在倒車的膠輪式壓路機輾壓。內地救護車（120急救人員）第一時間趕赴現場搶救，惟李某某最終傷重不治。

事發後，大通縣已成立調查組，重點針對施工作業現場封閉、現場安全員履職情況等展開事故調查。當局表示，善後工作已與家屬協商達成一致，家屬表示認可，同時全縣已展開排查整治。