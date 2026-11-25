一架無機翼、無外露螺旋槳的「無翼飛行汽車」，近日在湖南試飛成功。這款「無翼飛車」由中飛創智製造（深圳）有限公司自主研發，其核心技術「多級向量涵道風扇」屬全球獨家。公司技術總監楊陽表示，「無翼飛車」既能在地面跑，也能在天上飛，最直觀的應用便是未來駕車遇上「塞車」時，可直接原地垂直起飛，但現階段主要將技術放在消防應急及災害救援上。



一架無機翼、無外露螺旋槳的「無翼飛行汽車」，近日在湖南試飛成功。（瀟湘晨報）

一架無機翼、無外露螺旋槳的「無翼飛行汽車」，近日在湖南試飛成功。（瀟湘晨報）

綜合《湖南日報》和《瀟湘晨報》報道，這款「無翼飛車」由中飛創智製造（深圳）有限公司自主研發，多級向量涵道風扇是其核心技術。與市面上常見採用固定翼配螺旋槳或旋翼結構的飛行汽車不同的是，該機將所有風扇槳葉都隱藏在了機身內部。

公司技術總監楊陽指出，該技術路線目前屬全球獨家，原理是將一、二、三級三層風扇在涵道內立體堆疊，在不增加涵道面積的情況下提升推力。根據測試，一套重約5公斤的涵道風扇可產生約50公斤推力，達自身重量10倍。

憑藉涵道向量推力一體化技術，「無翼飛車」無需跑道即可實現垂直起降及空中懸停，著陸後能直接轉入道路行駛，做到空地模式無縫切換。項目負責人沈觀清表示，該款無翼飛車標誌著中國多級向量涵道風扇前沿航空技術躋身全球第一梯隊，打破海外長期的技術壁壘。

全球首款「無翼飛車」完成複雜環境測試。（湖南日報）

280公斤起飛重量、300公里航程。（湖南日報）

根據設計規格，目前試飛的單人座機型最大起飛重量為280公斤，有效載荷120公斤，航程可達300公里；其常規作業高度為100米，最高飛行高度可達3000米；地面行駛最高時速為80公里，空中最大飛行速度每小時150公里。

研發團隊透露，目前已完成最大起飛重量5.5噸、載重2噸重型機型的技術設計，未來將陸續開發可載2至4人、6至8人及12至15人的系列機型。

楊陽形容，對普羅大眾而言，「無翼飛車」最直觀的應用便是未來駕車遇上「塞車」時，可直接原地垂直起飛，越過車龍直達目的地。不過現階段將優先把技術重點放在高層建築滅火及緊急救災上，一旦發生地震、洪水或山泥傾瀉導致路面中斷，普通救援車輛難以直接抵達災區，救援人員可先駕駛飛車沿路面駛近災區，遇上斷路便隨即垂直起飛，直飛災害核心地帶救人及空投物資，提升黃金救援時間的效率。