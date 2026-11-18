下午四點，深圳人才公園的外賣停機坪上，一架無人機正在懸停、降落，把一份外賣穩穩地投進取餐櫃。旁邊四位墨西哥客人齊刷刷地舉起手機，一直拍到無人機飛走，彷彿那不是一頓晚餐，而是某種來自未來的儀式。



帶隊的導遊羊毛站在一旁，欣慰地看著他們。她是西班牙語系畢業的大學生，這是她人生第一次帶團。當導遊可不輕鬆，那天晚上直到行程即將結束，羊毛的腦子已經變得雲裏霧裏，語言組織得顛三倒四，好在客人從頭到尾都玩得很開心——這就夠了。

深圳人工智能（AI）產業發展蓬勃，近期就有不少外國遊客專程到當地，找導遊「帶路」體驗科技遊。（bilibili@央視新聞影片截圖）

外籍客專程到深圳找導遊「帶路」看「賽博之城」：

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根據深圳口岸今年5月發布的數據，隨著240小時過境免簽、互免簽證、單方面免簽等一系列便利措施優化實施，外籍人員經深出入境量穩居全國第二，並保持高速增長。

與此同時，海外博主鏡頭裏的「賽博深圳」，還在把一波又一波外國遊客吸引來深圳。伴隨著導遊需求的增加，「外語導遊」這個曾經有些小眾的職業，也變成了一份年輕人搶著做的工作。

入行，「帶世界看深圳」

羊毛沒想到，畢業後第一次實操西班牙語的機會，來自學校系群裏發的導遊「招募」——陪同墨西哥客人遊覽深圳。

在此之前，她對導遊有著一種很正式的想象：面對外國遊客，導遊肩負傳播中華文化的責任，要用外語講歷史、講傳統，帶他們感受中國的山水。等到真正上手她才發現，旅遊是件極個性化的事：「客人在乎什麼，就給他們提供什麼。」

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和羊毛的「學校派單」不同，港碩畢業的Tia在社交軟件和招聘軟件上找到了這份兼職。她2023年在香港讀碩士，次年留港工作，工作了一年，她決定離職：「給自己一個窗口期，喘口氣，思考什麼是真正想做的事情。」在沒有主業的時間裏，她並沒有徹底停歇下來，而是有意無意地尋找一些靈活又快速賺錢的兼職。

一開始，她在社交平台上看到了外語導遊的招募，以為是騙人的帖子。後來，她又在招聘軟件上刷到了同一家公司，才確認了可信度，並投遞了簡歷。

Tia不僅會英語，還會法語，老闆會優先將法語區的客戶派給她。在她熟悉業務之後，還會把國外YouTube旅遊博主安排給她，讓她通過他們的鏡頭，去講述更多的深圳故事。「外語導遊代表的是國人的臉面，語言能力、臨場應變、服務意識，一樣都不能少。」Tia總結。

這份兼職的薪資結構很透明，400元（人民幣，下同）底薪加小費，外加100元的好評獎勵。帶一次團的時間是三至四小時，老闆會盡量在一天裏給她安排兩個團，這樣一天下來，Tia基本上能拿到1000元的收入。

Tia估算過，大約三成的外國客人會主動給導遊小費。「這個佔比其實可以更高，主要因為我不主動強調」，客人沒主動給，她也不會主動要。

畢業於211高校旅遊管理專業的Loria，現在也在從事外語導遊這項熱門職業。碩士畢業後，她先去做了一陣旅遊產品經理，但她很快就發現，她不適合侷限在方寸之間的辦公位。

「我喜歡探索世界、往外跑，喜歡與人交際」，她笑著說。科班出身的她，口語不錯，在學校時帶過研學團，也考了英文導遊證，很快她便從閒時帶團做起，漸漸地做成了正職。

收入是轉行最直觀的證明，今年4月，她的導遊收入是10210元。到了9、10月，光小費都能拿到1000元/月往上，最多一單，客人給了500元。

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外國遊客想看賽博深圳

許多外國遊客對深圳的想象，在來之前就已經成型。羊毛回憶，墨西哥客人見面第一件事，是掏出手機給她看視頻：深圳的無人機外賣、無人駕駛汽車……除此之外，還夾雜著不少誇張的AI生成的視頻。羊毛哭笑不得：求求博主們不要再用AI弄虛作假，最後苦的是我們導遊。

她投其所好地設計旅遊路線，決定帶他們一次把「賽博之城」看夠。他們去了大疆（DJI）旗艦店看無人機，去華為（Huawei）、小米（Xiaomi）展廳看新車，墨西哥遊客試駕之後，不捨得下車，連說「好便宜」。其中一位女士還半開玩笑半認真地說，要買一輛給羊毛保養，「以後她再來深圳就能開」。

有時，計劃再周密，也攔不住客人的臨時起意。羊毛本來預約了「深圳市菜」椰子雞，客人卻直言「帶皮的雞肉很噁心」，覺得火鍋裏燙雞肉吃很恐怖。最後路過一家日式放題，他們便隨機坐下開吃了。

羊毛還接待過一位外國老奶奶，把這種「隨機」貫徹得更徹底。對方對她精心踩點的路線不感興趣，在看到雙層旅遊巴士的一瞬間說：「我要坐那個。」

一句話，就把她的計劃輕輕打亂了，但羊毛覺得這反倒是一種常態：「能妥善處理好各類情況，保證客人玩得開心，就是導遊專業性的體現。」現在的羊毛，正在備考導遊證，想往職業外語導遊的方向走。

在Loria看來，深圳不像其他歷史悠久的城市，有很多世界知名的景點，外國客人來深圳，主要是來感受科技——「這是一座活在未來的城市。」據她的經驗，人才公園、華強北、6S機器人店是他們點名最多的地方，無人機外賣和無人駕駛是必選項。她每次跟客人解釋無人機外賣的原理，都會收穫無數聲感嘆。

眾多的行程中，去華強北的行程，最考驗她的功力。之前一對外國情侶經朋友介紹找到她，男生是葡萄牙工程師，想採購組裝螢幕和遊戲機的零部件。

去之前Loria就做足功課：每棟樓賣的東西不一樣，摸不清門道就會帶客人走彎路，既浪費時間，也顯得不專業，「最好的方法其實是問檔口老闆，他們最熟悉這裏，能給出精準的答案」。

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她帶著兩人輾轉龍勝配件城、通天地通訊市場、賽格通信市場，問了一個又一個老闆，一次又一次地比價，終於找到目標店鋪。

之後，Loria還應要求帶他們去買二手手機，幫他們砍價，買完手機後，又去手機殼市場配齊手機殼和鋼化膜，讓外國遊客滿載而歸。

收穫之餘，導遊們也發現，外國遊客在深圳旅遊的障礙也真實存在：部分景點的標識或者是展品的講解只有中文，遊客需要舉著手機一句句實時翻譯。有些餐館內外都沒有英文介紹，有些遊客一路的行程都是靠熟悉的麥當勞（McDonald's）和西餐支撐下來的，想嘗試中餐也只敢選椰子雞、火鍋、烤肉這類保守項。

但整體而言，深圳的便利超乎他們的想象，尤其是交通和支付，他們很快便能用得得心應手。Loria觀察到，隨著APEC會議的舉辦，現在深圳很多的士都配備了外語翻譯服務，機場、高鐵站等遊客比較多的地方都有雙語志願者，方便遊客諮詢。

深圳英文導遊Vivian則注意到，城市主幹道、地鐵、景區、商圈的指示牌，雙語標識完善了很多，重點商圈不少餐廳也更新了雙語菜單：「對我們英文導遊來說是很好的補充，客人就算脫離團隊自己逛，問路、找地方、簡單消費都會順暢很多。」

堅守，一位資深導遊眼裏的十三年

相對來說，入行十三年的Vivian是深圳外語導遊行業裏的資深人士。2013年，她畢業於旅遊管理專業，開始在深圳做英文導遊。那年她還面試上了一家央企旗下旅行社的行政崗位，最後還是選了帶團。

「英文導遊相對有更多探索空間，我也想挑戰一下自己。」這條路，她一走就是十三年，她眼裏的外國遊客也迎來了三個變化。

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第一個變化，是客源地越來越遠。

早年多是新加坡、馬來西亞、泰國、韓國的周邊客來深圳。如今，歐洲、美洲的客人飛十幾個小時，也想來深圳。前陣子她接待了一個厄瓜多爾（Ecuador）家庭，單程路上就要近30個小時：「側面也能看出，深圳對全球遊客的吸引力越來越強。」

第二個變化，是旅遊團越來越小。

以前接待外國遊客，動輒是二三十人的大團；如今除了傳統大團，家庭小團越來越多，很多是兩個人、三四人的小家庭出行。

第三個變化，是行程從固定成套變成深度定製。

早年大多是大旅行社之間合作，主推幾套固定線路，錦繡中華、世界之窗是頂流，客人跟著模板行程走。如今訊息壁壘被打破，很多人不想再跟大團，也不需要整套的多日地接服務，只要幾小時的科技探訪、一天的定製行程，按需下單，深度參與。

Tia所在的公司，行程就是從十幾個景點裏讓客人自選四個，「外國遊客普遍都選高科技行程」，比如體驗無人機外賣、AI體驗館、無人駕駛的士。

Vivian帶團去人才公園，放眼望去，「現場大部分是外國遊客和服務外賓的工作人員，本地人反而不多」。

外國遊客對深圳的評價也變了。以前，不少遊客的固有印象，這裏更多是製造業的代名詞。現在，「震撼」這個詞，Vivian常常在遊客的口中聽到，「除了amazing、impressive、fantastic之外，被反覆提到的是very clean、very safe。」

外國遊客對深圳的評價也變了，以前不少遊客的固有印象，這裏更多是製造業的代名詞。現在「震撼」這個詞，Vivian常常在遊客的口中聽到。（unsplash@tyr123）

Tia也常在講解裏加一點「魔法」，帶客人走到後海，她會告訴他們：「你們腳下踩的土地，二十多年前是不存在的，是一點一點搬山填海填出來的。」親身體驗加上城市故事，刻板印象一點點被改寫。很多人來之後，臨走時說還會再來，也會把深圳推薦給身邊的朋友。

震撼也是雙向的，Tia發現，「不是所有國家都這麼『先進』」——在內地稀鬆平常的外賣體系和配送速度，也能讓外國遊客小小地感到震驚。

Loria則說得更直白：「生活在深圳習慣了，會覺得這裏的方便和效率都很平常。但通過和外國遊客交流才知道，我們享受的便利，在很多國家是遙不可及的存在，甚至是十年乃至幾十年的差距。」

在這一來一回的驚歎裏，外語導遊站的是一個特殊的位置。他們日復一日把深圳講給世界聽，也在遊客的驚歎聲裏，重新認識一遍自己的城市。

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