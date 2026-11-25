美國太平洋艦隊潛艇部隊司令克里斯·卡瓦諾（Chris Cavanaugh）少將近日（2026年11月12日至13日）在美國海軍潛艇聯盟年度研討會上發表講話，罕見公開剖析解放軍水下戰力發展，直指中國新型093B型（又稱09IIIB型）核動力攻擊潛艇正快速成軍，整體性能已看齊美軍經典的洛杉磯級改進型（688I型）核潛艇。這番表態不僅反映五角大樓對西太平洋水下平衡變化的高度警覺，亦為外界觀察中國核潛艇工業的技術迭代提供了罕見的官方參照。



美國太平洋艦隊潛艇部隊司令克里斯·卡瓦諾（Chris Cavanaugh）少將近日在美國海軍潛艇聯盟年度研討會上發表講話，罕見公開剖析解放軍水下戰力發展。（網頁搜索圖片）

美軍高層公開示警 肯定解放軍迭代速度

根據專業防務媒體Naval News與美國之音報道，卡瓦諾少將具備多年核潛艇指揮資歷，他於2026年11月在研討會上展示簡報，指出解放軍在短短數年間密集服役多艘093B型核潛艇，並正朝下一代型號邁進。卡瓦諾認為，這種持續不斷的「迭代能力」本身就是一種關鍵戰鬥力，顯示中國造船工業體系與潛艇部隊戰術運用正同步成熟。

長期以來，解放軍核潛艇的建造數量與具體性能均屬高度機密，外界往往只能透過衛星影像或零星公開畫面推測。過往學術界與防務分析普遍認為，中國早期建造的091型攻擊核潛艇受限於工業基礎，整體靜音與探測水平僅相當於美蘇冷戰早期的1960年代水準。直至第二代093型問世後，解放軍才逐步縮窄差距，而從093型、093A型到最新曝光的093B型，其艇體結構與武器配置已發生顯著變化，甚至讓美軍將其與688I型相提並論。

中國早期建造的091型攻擊核潛艇受限於工業基礎，整體靜音與探測水平僅相當於美蘇冷戰早期的1960年代水準。（網頁搜索圖片）

688I型為何成為美軍水下作戰標桿？

要理解093B型獲得如此評價的含金量，必須審視美軍688I型核潛艇的歷史定位。洛杉磯級基本型於1970年代中期服役，而1980年代後期推出的688I型則是專為在北極冰蓋下滲透蘇聯海軍「堡壘海區」、獵殺戰略核潛艇而設計的深海主力。

在技術層面上，688I型進行了多項奠定現代美軍潛艇基礎的革新。首先，工程師強化了指揮塔圍殼結構，並將原本位於圍殼兩側的水平舵移至艇艏兩側且改為可收放式設計，大幅降低潛艇破冰上浮時對關鍵舵面的損傷。其次，688I型在主機與輔機全面加裝減震浮筏並鋪設精密消音瓦，配合全數碼化的AN/BSY-1整合式火控系統，整合艇艏球形聲納陣、舷側寬孔徑陣列與拖曳聲納，具備在數十海里外鎖定靜音潛艇的能力。此外，其艇艏額外加裝12具垂直發射管，可發射戰斧巡航導彈，兼顧對陸打擊任務。即便在後續海狼級與維珍尼亞級（Virginia-class）陸續服役後，專精反潛作戰的688I型依然是美軍水下戰力的重要基石。

新型093B型核潛艇的編輯圖片在社群媒體上流傳。（網頁搜索圖片）

093B型的後發優勢與潛在短板

將中國最新的093B型與服役於1980年代末的688I型對比，可以清晰看見兩國水下工業的消長與各自優劣。

在後發優勢方面，093B型受惠於現代電子工業與軍工技術的整體躍升。093B配備24單元垂直發射系統（VLS）及泵推推進技術（Pump-jet），在短短4年內已密集入列8艘。其搭載的數碼化船電系統、綜合指揮控制設備在運算速度與自動化程度上，自然優於誕生於冷戰末期的688I型。同時， 093改良型配備垂直發射系統，可搭載鷹擊-18系列潛射反艦導彈及對陸巡航導彈，配合新型重型魚雷與先進推進系統，其遠程反艦與打擊火力已非冷戰時期標準可比。

客觀審視水下核心技術，中國核潛艇在部分基礎領域仍面臨考驗。

其一是耐壓殼體設計，688I型是美軍首款全面採用單殼體結構的攻擊核潛艇，利於提升水下航速與空間利用率，而中國核潛艇過往多採用雙殼體或混合殼體設計，在單殼體大型化加工工藝上的具體進展仍有待觀察。

其二是水聲探測布局，美軍為極大化艇艏空間以容納大型球形聲納陣，不惜將魚雷發射管移至艇體兩側，俄羅斯亦在885M型亞森級（Yasen-M）改進型上放棄傳統艇艏魚雷管布局；093B型若仍受限於原有艇體構型，其水下遠距離態勢感知能力與頂尖水平仍有距離。此外，核反應堆的自然循環能力直接決定潛艇在無需啟動主循環泵情況下的靜音航速，這也是衡量現代核潛艇實戰生存率的關鍵指標。

俄羅斯在885M型「亞森-M」級核動力攻擊潛艦「喀山號」（K-561 Kazan）改進型上放棄傳統艇艏魚雷管布局。（俄羅斯國防部）

093B如何牽制美軍西太平洋巡航？

卡瓦諾少將的評估，某種程度上證實了解放軍水下力量已跨越早期「有無問題」與「噪音過大」的階段，正式邁入能與美軍一線主力抗衡的門檻。不過，對解放軍而言，達到688I型水準的093B型僅是過渡性節點，而非最終目標。

從西太平洋地緣態勢觀察，美軍太平洋艦隊戰略核潛艇部隊的核心母港位於華盛頓州西雅圖以西的基薩普-班戈海軍基地（Naval Base Kitsap-Bangor）。根據美國海軍公開地理資料，該基地地處狹長的胡德運河（Hood Canal）峽灣內部，駐紮著多艘俄亥俄級彈道導彈核潛艇，其進出大洋的航道相對集中。

隨著中國渤海造船廠完成擴建並具備同時建造多艘核潛艇的產能，外界普遍預期更先進的095型攻擊核潛艇將接棒登場。未來一旦解放軍具備常態化前出第一島鏈、甚至在遠洋追蹤牽制美軍戰略核潛艇的能力，西太平洋的水下戰略博弈將進入全新的高強度階段。