解放軍海軍054B型導彈護衛艦首批艦艇正式服役後，外界近期對船廠在建的新批次艦艇展開密切觀察。防務界根據流出的船廠影像推測，後續建造的054B型護衛艦除艦艏垂直發射系統有望由32單元擴充至48單元外，艦體舯部的傾斜式反艦導彈發射架亦可能由原有的兩座四聯裝增至兩座六聯裝，使載彈量提升至12枚，藉此在遠洋反潛與反艦任務之間取得更佳火力平衡。



防務界根據流出的船廠影像推測，後續建造的054B型護衛艦除艦艏垂直發射系統有望由32單元擴充至48單元。（網頁搜索圖片）

解放軍海軍054B護衛艦首艦漯河艦。（央視新聞）

船廠在建新艦結構變化引關注

自首艦「漯河艦」與二號艦「欽州艦」相繼加入解放軍海軍序列以來，這型排水量約5,000噸的新一代護衛艦便成為評估中國水面艦艇現代化的重要指標。首批054B型護衛艦採用一體化綜合射頻桅杆與全新隱身艦體設計，在武器配置上則延續了艦艏32單元垂直發射系統，以及艦體舯部兩座四聯裝共8枚傾斜式反艦導彈發射架的佈局。

隨著後續批次054B型護衛艦在造船廠持續推進建造，軍事觀察界留意到在建艦體出現了兩處明顯的甲板結構調整。除了艦艏甲板預留的垂直發射裝置安裝區域縱深加大、被普遍解讀為將從32單元擴充至48單元外，艦體舯部原有的傾斜式導彈發射架基座亦有所加寬，承力框架由過去的兩組增至三組。

防務分析人士據此推演，新增的結構強度與空間意味著新型054B型護衛艦的舯部發射架，很可能改為兩座三聯裝或雙層六聯裝設計，使傾斜發射架的總攜彈量從過去的8枚調整為6枚或12枚。回顧中國海軍驅護艦發展史，除了1990年代服役的053H2G型護衛艦曾採用兩座三聯裝發射架攜帶6枚鷹擊-8亞音速反艦導彈外，此後的053H3型、054A型護衛艦，以及052B、052C、051B與051C型驅逐艦，均統一採用兩座四聯裝標準佈局。此次054B型後續艦艇在舯部發射架上的改動，隨即引發外界對其作戰定位微調的深入探討。

自首艦「漯河艦」與二號艦「欽州艦」相繼加入解放軍海軍序列以來，這型排水量約5,000噸的新一代護衛艦便成為評估中國水面艦艇現代化的重要指標。（《央視軍事》）

新一代反艦導彈更新換代需求

軍事評論界普遍認為，推動054B型護衛艦調整舯部發射架的首要原因，在於配合新一代反艦武器的換裝節奏。在過去十餘年間，解放軍第三代驅逐艦主要配備鷹擊-18與鷹擊-20反艦導彈，部分改裝艦艇搭載鷹擊-12與鷹擊-15，而數量龐大的護衛艦編隊則以亞音速的鷹擊-83系列作為反艦主力。

這套亞音速與超音速相結合的打擊體系在2010年代曾具備顯著優勢，但隨著現代海戰逐步邁向高超音速武器與強電子對抗時代，傳統亞音速導彈的突防壓力日益增大。

縱觀全球海軍裝備趨勢，即便是亞音速反艦導彈，亦正從傳統的美國魚叉（Harpoon）及中國鷹擊-83，向以挪威海軍打擊導彈（NSM）為代表的新一代隱身化、智能化及具備複雜航路規劃能力的型號演進。

防務觀察界指出，中國軍工近年在空射與艦載領域已展現出多款具備低可探測外形的巡航與反艦彈藥技術儲備，例如具備隱身構型的K/AKF-98A等型號，在調整導引頭與數據鏈後便具備轉化為艦載反艦導彈的潛力。054B型護衛艦此次加寬舯部發射架基座，不排除是為了容納尺寸或氣動外形經過隱身修形的新型反艦導彈發射箱。

054B型護衛艦此次加寬舯部發射架基座，不排除是為了容納尺寸或氣動外形經過隱身修形的新型反艦導彈發射箱。（《央視軍事》）

兼顧遠洋反潛與反艦火力密度

除了導彈型號升級的考量外，現代遠洋艦隊的任務分工亦是促使054B型護衛艦擴充傾斜發射架的關鍵因素。

據《南華早報》此前針對中國海軍遠洋編隊演訓的分析，在以航空母艦或055型萬噸級驅逐艦為核心的遠海作戰體系中，遠程高超音速反艦打擊主要由大型水面艦艇與空中力量承擔，5000噸級的054B型護衛艦在反艦作戰中更多扮演輔助打擊與戰場補射角色，其真正的核心主業在於編隊防空與區域反潛。

在現代反潛作戰中，水面艦艇除了依靠艦載反潛直升機與輕型魚雷外，還需要配備具備遠距離快速反應能力的火箭助飛反潛導彈。由於部分新型反潛導彈採用獨立的傾斜式發射箱部署，若054B型護衛艦維持原有的8聯裝傾斜發射架，一旦混裝反潛導彈，便會直接擠佔反艦導彈的攜帶數量，導致水面打擊火力密度下降。

因此，若新型054B型護衛艦將舯部發射架由8聯裝提升至12聯裝，艦艇便可在不犧牲既有8枚反艦導彈配置的同時，額外搭載4枚反潛導彈。配合艦艏擴充至48單元的垂直發射系統以及直-20F反潛直升機，該型護衛艦在應對水下潛艇威脅與水面突發目標時，將具備更充裕的彈藥基數與任務彈性。

總體而言，中國海軍在大型水面艦艇建造上一向採取小步快跑、批次改進的務實策略。官方尚未正式公布後續批次054B型護衛艦的具體技術參數。可以確定的是，隨著防空、反艦與反潛火力配置的持續優化，054B型護衛艦將在解放軍遠洋作戰體系中發揮更為關鍵的樞紐作用。