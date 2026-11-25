跨國追逃｜涉非法吸存逾150億 外逃疑犯舒某某從俄羅斯引渡回國
撰文：盛昀
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《央視新聞》報道，近日，經中國公安機關不懈努力，在中國駐俄羅斯使館的大力協助下，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的嫌疑人舒某某從俄羅斯被引渡回國。
據了解，犯罪嫌疑人舒某某在未經金融監管部門批准、不具備吸收公眾存款資質的情況下，以虛構理財產品、承諾高額年化收益為誘餌，向不特定人群非法吸收存款，涉案金額超150億元人民幣。
2024年10月，浙江省寧波市公安局鄞州區分局依法對舒某某立案偵查。2025年2月，檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪對舒某某批准逮捕；同年11月，俄羅斯警方將舒某某抓獲，中方提出引渡請求。今年9月，俄羅斯批准向中方引渡舒某某。11月5日，舒某某被引渡回國。
公安部經濟犯罪偵查局相關負責人表示，此次成功引渡彰顯了中俄兩國聯合打擊犯罪的堅定決心，對鞏固深化雙邊執法司法合作具有里程碑式的意義。公安機關將不斷加強國際執法合作，堅決將外逃犯罪嫌疑人繩之以法，切實維護人民群眾合法權益。
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