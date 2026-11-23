綜合內媒《看看新聞》《瀟湘晨報》報道，陝西興平牽手希望小學長期以「免費招收殘障兒童」名義向社會募捐，然而該校被曝光並無特殊教育資質，且存在騙捐行為，把殘障兒童當成斂財工具。2026年3月，警方立案偵查；同年8月學校被依法查封，原校長翟某娜及多名親屬因涉嫌詐騙被批捕。



陝西興平牽手希望小學宣傳。（瀟湘晨報）

而為處理囤積物資，校方還要求學生深夜分揀、打包。（看看新聞）

陝西咸陽興平牽手希望小學自稱創辦於上世紀90年代，並於2017年登記成立，創辦者是當地一名鄉村教師劉艷，學校長期以「免費招收殘障兒童」名義向社會募捐。近日，該校被曝光並無開展特殊教育的資質，且被查出長期截留、囤積並倒賣各界愛心物資。

陝西興平牽手希望小學宣傳。（瀟湘晨報）

號稱免費卻巧立名目收費 拖欠教師工資

據報道，該校的招生廣告自稱是「全國唯一免費招收殘疾、智障、孤兒等困境兒童的慈善學校」，然而據特殊兒童家長田女士表示，孩子入校後，校長翟某娜（劉艷女兒）便以伙食費、生活費等名目收費，僅2025年上半年，田女士就向翟某娜的個人賬戶累計轉賬8000元（人民幣，下同）。甚至即使孩子已經能自主感知排尿，翟某娜也要向家長收取紙尿褲費用。

甚至即使孩子已經能自主感知排尿，翟某娜也要向家長收取紙尿褲費用。

陝西興平牽手希望小學。（瀟湘晨報）

雖然向家長收錢，但翟某娜還拖欠教師工資，曾在該校任教的陳先生表示，他離職時還有三個月工資沒拿到。

愛心浴室變捐贈物資儲物室

多名愛心人士表示，翟某娜在各個平台哭訴困境「賣慘」，吸引大量不知情的網民和公益團體捐款捐物。2025年6月，翟某娜稱學生沒熱水洗澡，急需更換熱水器。愛心人士李女士看到後轉了6000元。兩個月後，翟某娜又稱熱水器數量不足，另一名愛心人士王女士隨後網購了4台熱水器，又先後給翟某娜轉賬10490元。

兩個月後，翟某娜又稱熱水器數量不足。（瀟湘晨報）

實際上，早在2025年5月27日，該校便建成了愛心浴室，根本不存在缺熱水的問題。一位在校老師透露，該浴室建成後沒讓任何一個孩子使用過，而是用來堆放外界的捐贈物資。

愛心浴室變捐贈物資儲物室。（瀟湘晨報）

賣掉新鮮西瓜給學生吃殘次瓜果

校方還會截留外界捐贈的物資轉售，留給學生的往往是過期的食品。曾有一個愛心企業給學生發紅包，等愛心人士一走，紅包就全被收走了。還曾有愛心人士給學生發了鞋子、衣服、書包，等對方離開後，學校就讓幾名學生去各個班把物資統一收起，「放到庫房之後就不知道去哪了」。

多名愛心人士表示，翟某娜在各個平台哭訴困境「賣慘」。（瀟湘晨報）

該校前教師陳先生表示，有次愛心人士送來了新鮮西瓜，校方將好瓜拿出去賣，剩下腐壞、滲着壞水的殘次瓜果，才切給學生吃。

翟某娜曾稱，學校一個星期光伙食材料費就要六七千塊錢。然而該校老師憶述，學生的飯菜天天都是稀米湯，甚至水裏面還有蒼蠅。還有老師稱，愛心企業捐的都是品牌大米，然而食堂給學生吃的都是散裝米。

學生的飯菜天天都是稀米湯。（看看新聞）

而為處理囤積物資，校方還要求學生深夜分揀、打包。多名學生反映，稍有不從或操作失誤，就會挨罵甚至挨打。一名學生說，常常要忙到半夜十二點，最晚分揀到凌晨三點，根本沒法正常休息。甚至有老師持有電棍，不聽話就會被電。

而為處理囤積物資，校方還要求學生深夜分揀、打包。（看看新聞）

而為處理囤積物資，校方還要求學生深夜分揀、打包。（看看新聞）

愛心人士捐贈的保溫杯被截留。（瀟湘晨報）

教學管理混亂

該校一名前教學老師透露，曾有西安一家學校前來捐贈，校方當面給孩子換上了新被子，人一走新被子馬上就被收走。且該名老師還表示，學校正常的教育工作很難進行，正在上課時學生會被叫下樓歡迎愛心人士，甚至考試考到一半學校也會說「別考了」，讓學生去歡迎愛心人士。

一位學生家長抱怨，很多老師私下都說學校教學混亂，天天是各種活動，根本沒有辦法好好給孩子們上課。「孩子真實的考試成績非常差，語文能考十幾分，數學也就考個幾十分。」

愛心人士捐助記錄。（瀟湘晨報）

愛心人士捐助記錄。（瀟湘晨報）

校長涉詐騙被捕

儘管該校並無特殊教育辦學資質，教育部門在2025年2月就下達過整改通知，民政部門也早已確認其不具備公開募捐資格，然而直到2026年3月警方才立案偵查。

8月14日早上，多名民警、檢察人員和教育部門工作人員入校，帶走學校多名負責人。據興平市公安局刑偵大隊工作人員介紹，校長翟某娜及其多名親屬因涉嫌詐騙被批捕。目前案件仍在偵辦。涉事學校特殊學生安置、家長退費、捐贈款物處置等訴求，當地教育、民政部門已介入。