陝西西安警方近日破獲一宗惡意利用電商平台「僅退款」規則實施詐騙的案件，一名29歲女子自2023年至案發前幾乎每日在盒馬下單，收貨後屢以「口味不好」、「不新鮮」為由申請「僅退款」卻從不退貨，3年來累計騙取逾400單商品、涉案金額逾1.7萬元（人民幣，下同）。民警循線查出該女子因長期在家備考研究生失意鬱悶，竟靠「薅羊毛」（搵著數）尋求刺激減壓，甚至頻繁更換地址與電話規避追蹤，最終因涉嫌詐騙罪被警方依法刑拘。



據內媒《九派新聞》報道，今年11月初，張家堡派出所接到盒馬商家工作人員報警。商家在內部核查時發現一名用戶的數據異常：從2023年至今，該用戶幾乎每日都下單，其中有超過400單均申請「僅退款」，退款理由均為食品「口味不好」「不新鮮」。該用戶購買的商品卻從未退回，累計造成商家損失1.7萬餘元。工作人員多次撥打其電話，卻始終無法接通。

29歲的涉案女子被依法刑事拘留，涉案金額1.7萬餘元。（九派新聞）

接警後，民警立即調取訂單、退款、物流和收貨記錄，逐條比對後發現，這些訂單的收貨地址和聯繫電話經常更換，但下單時間、商品品類、退款節點高度一致，明顯經過刻意偽裝。隨著調查深入，民警鎖定了一名29歲的女子。

據民警介紹，該女子長期在家備考研究生，因成績不滿意，人變得鬱悶。2023年某天，她在盒馬下單買了一批零食，收貨後點開售後頁面發現，僅需一個特定理由就能申請「僅退款」。據該女子供述，這讓她感到「刺激」，能夠紓緩壓力。

三年時間裏，女子心情煩躁時就下單，商品覆蓋零食、飲料到日用品，收到貨就退款。（九派新聞）

在此後的三年時間裏，女子心情煩躁時就下單，商品覆蓋零食、飲料到日用品，收到貨就退款。據統計，該女子平均不到3天就下一單，共退款了400餘單。據其供述，每次點「僅退款」時，她都清楚這事不光彩，但只要通過平台審批，她就忍不住再「薅」一次。

民警介紹，該女子以非法佔有為目的，虛構退款理由騙取平台商品，涉案金額已達到刑事立案標準，其行為涉嫌詐騙。目前，該女子已被經開公安張家堡派出所依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

盒馬鮮生為阿里巴巴集團旗下的連鎖超市。（時代財經）

警方提醒，「僅退款」是商家為提升消費體驗設置的售後規則，有明確適用條件，不是「免費拿貨」的後門。以非法佔有為目的，虛構理由惡意退款、騙取財物，數額較大的涉嫌詐騙，將被依法追究刑事責任。