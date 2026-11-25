美國總統特朗普（Donald Trump）於11月中旬出訪亞洲，先後訪問菲律賓及中國深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。



公開航班追蹤數據顯示，美軍此次除派出兩架現役VC-25A及一架由卡塔爾贈機改裝的VC-25B「過渡型」（Bridge）專機外，更有一架被稱為「末日飛機」的E-4B「守夜者」（Nightwatch）指揮機前沿部署至沖繩嘉手納空軍基地伴飛。這一高規格編隊既屬美軍常規安保程序，亦折射出新專機在通訊與抗毀能力上的功能局限。



美軍此次除派出兩架現役VC-25A及一架由卡塔爾贈機改裝的VC-25B「過渡型」（Bridge）專機外，更有一架被稱為「末日飛機」的E-4B「守夜者」（Nightwatch）指揮機前沿部署至沖繩嘉手納空軍基地伴飛。（網頁搜索圖片）

美國空軍現時擁有4架由波音747-200客機改裝而成的E-4B「國家空中作戰中心」（NAOC）。（網頁搜索圖片）

四架改裝波音747同步出動 沖繩嘉手納成前沿支點

根據衛報（The Guardian）報道，特朗普於11月16日搭乘專機離開華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地，先赴馬尼拉訪問菲律賓，隨後轉往深圳與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（又譯：普丁 / Vladimir Putin）等領袖會晤。航空追蹤社群發現，在三架隸屬總統機隊的「空軍一號」專機停靠馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場期間，一架從內布拉斯加州奧福特空軍基地起飛的E-4B則單獨降落在日本沖繩嘉手納空軍基地。

11月19日，特朗普結束深圳行程啟程返美，三架VC-25專機飛臨日本上空時，部署在嘉手納的E-4B隨即升空跟隨在編隊後方護航。這並非今年首次出現類似部署，早在2026年5月特朗普訪問北京期間，航班追蹤平台亦曾記錄到E-4B伴飛總統機隊的航跡。

美國空軍現時擁有4架由波音747-200客機改裝而成的E-4B「國家空中作戰中心」（NAOC），其中3架早於1970年代以E-4A型號服役，1980年代全面升級為E-4B標準並增補1架新機。防務媒體The War Zone指出，美國軍方長期維持至少1架E-4B處於全天候戒備狀態，當總統出訪海外時，將E-4B部署至距離「空軍一號」數百至數千公里外具備戰略縱深的周邊友好基地，既能避免敏感地緣摩擦，亦能確保在突發危機時透過「海軍陸戰隊一號」直升機迅速接應總統轉移。

資料圖片：波音E-4B（左），又稱為「末日飛機」，全稱為「國家空中指揮中心」（NAOC），前身為「國家緊急空中指揮所」（NEACP），由波音747-200客機改裝而成，當美國受核攻擊或進入緊急狀態或地面基地受摧毀時可轉作空中指揮中心。（Getty）

政府持續運作核心支柱 具備核戰指揮與空中加油能力

E-4B之所以獲得「末日飛機」稱號，源於其在美國「政府持續運作計劃」（Continuity of Government）中的核心地位。該機機身經過嚴格的核爆電磁脈衝（EMP）屏蔽強化，機背設有標誌性的大型衛星通訊整流罩，可在地面指揮系統遭摧毀的極端情況下，充當美國國家指揮當局的「飛行五角大樓」，直接向陸基洲際導彈、戰略轟炸機及核潛艇下達作戰指令。2001年「9·11」恐怖襲擊發生後，時任總統喬治·布殊（又譯：小布什 / George W. Bush）乘搭VC-25A在空中盤旋期間，美軍亦曾緊急升空1架E-4B在華盛頓上空戒備。

此外，E-4B具備完整的空中加油能力，配合KC-46或KC-135加油機支援，理論上可連續滯空飛行數日。即使未能升空，該機亦可停駐地面充當高度保密的通訊中繼節點，協助聯邦緊急事務管理局（FEMA）應對重大災難。目前美國空軍正推進新一代「可生存機載作戰中心」（SAOC，即E-4C）採購項目，以逐步接替這批機齡已逾40年的波音747-200機隊。

資料圖片：波音E-4B，又稱為「末日飛機」，全稱為「國家空中指揮中心」（NAOC），前身為「國家緊急空中指揮所」（NEACP），由波音747-200客機改裝而成，當美國受核攻擊或進入緊急狀態或地面基地受摧毀時可轉作空中指揮中心。（Getty）

卡塔爾贈機改裝匆促 新專機存在防禦與通訊落差

此次深圳之行備受外界關注的另一焦點，在於特朗普乘搭的主力座駕並非服役逾30年的VC-25A，而是由卡塔爾王室贈送波音747-8i豪華客機改裝而成的VC-25B「過渡型」專機。

根據衛報（The Guardian）報道，該機價值約4億美元（約31.3億港元），後續改裝費用估計耗資高達約10億美元（約78億港元），並採用紅、白、深藍與金色塗裝，於2026年7月1日正式首飛。

這架講求奢華內裝與快速交付的過渡型專機，在作戰安全配置上卻存在明顯短板。《紐約時報》披露，由於改裝工期緊迫，該機並未完成與VC-25A同等級的全套軍用安全升級，包括部分導彈防禦反制系統及最高級別保密通訊網絡。

今年7月特朗普出席土耳其北約峰會返程時，便曾因中東局勢緊張而被秘密轉移至其他專機；事後白宮雖表示會為新機追加安全增強，但具體進度未予公開。

美國總統特朗普發布的照片涵蓋抵達深圳、禮賓儀式、元首雙邊會晤、多國領袖交流及APEC領導人全體合影等場合。（Truth Social@realdonaldtrump）

同時，美國空軍在VC-25B項目中取消了空中加油設計，理由是波音747-8i引擎燃油效率高於舊款747-200，單次滿油航程已足以應付多數洲際直飛。11月19日特朗普從深圳直飛馬里蘭州安德魯斯基地，歷時近15小時，便創下「空軍一號」最長不間斷直飛紀錄，期間隨行記者更因安保規定被暫時收走手機。但在缺乏空中加油能力及部分特種通訊設備的前提下，一旦遇上機場受限或極端安全危機，VC-25B仍需依賴同行的VC-25A或E-4B提供視距內數據中繼與戰略指揮支援，這亦解釋了為何E-4B在特朗普每次遠行時仍不可或缺。