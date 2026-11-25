特朗普訪華專機：三架空軍一號罕見齊出動 E-4B伴飛揭防禦短板
美國總統特朗普（Donald Trump）於11月中旬出訪亞洲，先後訪問菲律賓及中國深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。
公開航班追蹤數據顯示，美軍此次除派出兩架現役VC-25A及一架由卡塔爾贈機改裝的VC-25B「過渡型」（Bridge）專機外，更有一架被稱為「末日飛機」的E-4B「守夜者」（Nightwatch）指揮機前沿部署至沖繩嘉手納空軍基地伴飛。這一高規格編隊既屬美軍常規安保程序，亦折射出新專機在通訊與抗毀能力上的功能局限。
四架改裝波音747同步出動 沖繩嘉手納成前沿支點
根據衛報（The Guardian）報道，特朗普於11月16日搭乘專機離開華盛頓郊外的安德魯斯聯合基地，先赴馬尼拉訪問菲律賓，隨後轉往深圳與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（又譯：普丁 / Vladimir Putin）等領袖會晤。航空追蹤社群發現，在三架隸屬總統機隊的「空軍一號」專機停靠馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場期間，一架從內布拉斯加州奧福特空軍基地起飛的E-4B則單獨降落在日本沖繩嘉手納空軍基地。
11月19日，特朗普結束深圳行程啟程返美，三架VC-25專機飛臨日本上空時，部署在嘉手納的E-4B隨即升空跟隨在編隊後方護航。這並非今年首次出現類似部署，早在2026年5月特朗普訪問北京期間，航班追蹤平台亦曾記錄到E-4B伴飛總統機隊的航跡。
美國空軍現時擁有4架由波音747-200客機改裝而成的E-4B「國家空中作戰中心」（NAOC），其中3架早於1970年代以E-4A型號服役，1980年代全面升級為E-4B標準並增補1架新機。防務媒體The War Zone指出，美國軍方長期維持至少1架E-4B處於全天候戒備狀態，當總統出訪海外時，將E-4B部署至距離「空軍一號」數百至數千公里外具備戰略縱深的周邊友好基地，既能避免敏感地緣摩擦，亦能確保在突發危機時透過「海軍陸戰隊一號」直升機迅速接應總統轉移。
政府持續運作核心支柱 具備核戰指揮與空中加油能力
E-4B之所以獲得「末日飛機」稱號，源於其在美國「政府持續運作計劃」（Continuity of Government）中的核心地位。該機機身經過嚴格的核爆電磁脈衝（EMP）屏蔽強化，機背設有標誌性的大型衛星通訊整流罩，可在地面指揮系統遭摧毀的極端情況下，充當美國國家指揮當局的「飛行五角大樓」，直接向陸基洲際導彈、戰略轟炸機及核潛艇下達作戰指令。2001年「9·11」恐怖襲擊發生後，時任總統喬治·布殊（又譯：小布什 / George W. Bush）乘搭VC-25A在空中盤旋期間，美軍亦曾緊急升空1架E-4B在華盛頓上空戒備。
此外，E-4B具備完整的空中加油能力，配合KC-46或KC-135加油機支援，理論上可連續滯空飛行數日。即使未能升空，該機亦可停駐地面充當高度保密的通訊中繼節點，協助聯邦緊急事務管理局（FEMA）應對重大災難。目前美國空軍正推進新一代「可生存機載作戰中心」（SAOC，即E-4C）採購項目，以逐步接替這批機齡已逾40年的波音747-200機隊。
卡塔爾贈機改裝匆促 新專機存在防禦與通訊落差
此次深圳之行備受外界關注的另一焦點，在於特朗普乘搭的主力座駕並非服役逾30年的VC-25A，而是由卡塔爾王室贈送波音747-8i豪華客機改裝而成的VC-25B「過渡型」專機。
根據衛報（The Guardian）報道，該機價值約4億美元（約31.3億港元），後續改裝費用估計耗資高達約10億美元（約78億港元），並採用紅、白、深藍與金色塗裝，於2026年7月1日正式首飛。
這架講求奢華內裝與快速交付的過渡型專機，在作戰安全配置上卻存在明顯短板。《紐約時報》披露，由於改裝工期緊迫，該機並未完成與VC-25A同等級的全套軍用安全升級，包括部分導彈防禦反制系統及最高級別保密通訊網絡。
今年7月特朗普出席土耳其北約峰會返程時，便曾因中東局勢緊張而被秘密轉移至其他專機；事後白宮雖表示會為新機追加安全增強，但具體進度未予公開。
同時，美國空軍在VC-25B項目中取消了空中加油設計，理由是波音747-8i引擎燃油效率高於舊款747-200，單次滿油航程已足以應付多數洲際直飛。11月19日特朗普從深圳直飛馬里蘭州安德魯斯基地，歷時近15小時，便創下「空軍一號」最長不間斷直飛紀錄，期間隨行記者更因安保規定被暫時收走手機。但在缺乏空中加油能力及部分特種通訊設備的前提下，一旦遇上機場受限或極端安全危機，VC-25B仍需依賴同行的VC-25A或E-4B提供視距內數據中繼與戰略指揮支援，這亦解釋了為何E-4B在特朗普每次遠行時仍不可或缺。