內地正在用AI查貪腐。浙江江山市一項市區照明工程有26間公司入標，中標公司的技術條件沒有明顯優勢，技術得分卻遠高於平均分。當地監管系統比對評分後發出提示，紀檢人員循線查出有人干預評標，更揭發一名幹部早年為指定企業度身訂造採購條件、收取逾20萬元人民幣。這宗案件，是中央紀委國家監委今年1月披露的科技反腐案例之一。



據《鳳凰網》報道，辦案人員調查照明工程期間，發現評標專家受到干預，有關人員收取了50萬元（人民幣，下同）好處費。調查再牽出另一宗發生於2020年的採購案：江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆，曾按某間企業的產品規格設定採購要求，協助對方中標，並收取逾20萬元。2025年11月，馮疆因受賄罪被判監兩年半。

多年來同一批公司入標 為何總是同一家中標？

中國人民大學公共管理學院教授王叢虎研究政府採購及工程招標逾20年，曾到湖南、安徽、貴州等地調研。他接受《鳳凰網》採訪時表示，以往監管部門多在收到投訴或舉報後，才翻查個別工程的檔案。有些大型工程的紙本標書要用貨車運送，單是找齊資料，已可能要花上數日。

標書及評分紀錄電子化後，監管人員可以用人工智能（AI）及大數據工具，將不同年份的項目放在一起比較。王叢虎舉例，五六間公司競投同一項工程，其中一間中標，單看這次結果並無特別。但若翻查過去十多年的紀錄，發現每逢這批公司一同入標，總是同一間勝出，其餘幾間長期「陪跑」，便值得跟進。監管人員可再比對股權及僱員資料，查明這些表面上互相競爭的公司，是否由同一人控制，或共用同一批員工。

中共反腐，不少貪官被指是兩面人。（多維新聞）

湖南一條路分兩項工程 兩筆造價均低於招標門檻

另一類容易被單份文件掩蓋的問題，是有人將一項工程拆開，規避公開招標。湖南省紀委監委今年10月披露，武岡市一條主幹道的南、北輔道被列作兩項工程，造價分別為325萬多元及277萬多元。兩項各自低於須公開招標的400萬元門檻，合計卻超過600萬元。

當地用於識別工程拆分的監管系統發現異常。人員覆查後發現，兩項工程由同一單位負責，施工地點、建設內容及資金來源均相同，連開工日期也相近。線索移交紀檢監察機關後，負責項目的國企董事長、總經理等3人被立案調查。

伴隨着中共反腐力度加大， 諸多貪官腐敗醜聞不斷被曝光。（VCG）

合肥監測逾20萬份標書 學者：異常評分仍要查證

據《安徽日報》今年6月報道，合肥用於監管公共資源交易的AI模型，已累計監測逾20萬份投標文件，為公安機關偵破324宗串通投標案提供技術支援。安徽其後於9月部署新一輪專項治理，要求逐一覆查2021年以來的工程建設項目，由人員配合AI核查招投標紀錄。

王叢虎指出，系統能指出哪份標書、哪項評分值得查，卻不能單憑數據判定有人貪腐。以江山的照明工程為例，中標者得分偏高，可以是調查起點；至於評審為何給予高分、有否受人干預，以及誰收了錢，仍要靠辦案人員逐一取證。