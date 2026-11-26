近日，新疆維吾爾自治區喀什地區急救中心接獲心臟驟停求助，依託深圳騰訊「企鵝急救」平台的視像急救鏈路，首次在調度員端導入急救輔助智能體（AI），實時監控現場施救者的胸外按壓位置、手型與頻率，並在出現偏差時即時提示調度員糾正，最終成功挽回患者性命，成為國內首宗AI參與指導心臟驟停急救成功的案例。



深圳騰訊公司「企鵝急救」平台。（網絡圖片）

由深圳騰訊研發的急救輔助智能體全程嵌入影片急救鏈路，實時監控施救動作、校準按壓標準，輔助調度員完成院前指導，最終成功挽救患者生命。（深圳發布）

據「深圳發布」報道，依託深圳騰訊公司「企鵝急救」平台的影片急救鏈路，市民撥打內地急救熱線120後，點開短訊連結即可與調度員視像通話，系統同步上報呼救人位置。

據了解，這款急救輔助智能體部署在調度員端，相當於為調度員添加「數字眼」和「智能耳」，幫忙緊盯畫面中的按壓位置、手型和頻率，聽清調度員與現場的問答，並在發現偏差或流程遺漏時即時提示。

這款急救輔助智能體部署在調度員端，幫忙盯住畫面裏的按壓位置、手型和頻率，聽清調度員與現場的問答，並在發現偏差或流程遺漏時即時提示。（深圳發布）

智能體隨畫面變化有兩類輸出：一類是針對施救動作和流程進展的實時提示，另一類是面向心臟驟停的CPR輔助監控，在胸外按壓開始後自動啟動，持續跟蹤按壓頻率、位置與次數。

目前，智能體主要針對心臟驟停、氣道異物梗阻、癲癇抽搐等院前急症，這類患者對救援時效要求高，實時提示和監控正是為調度員的高強度指導環節提供輔助，更多場景在持續拓展。喀什地區120急救指揮中心調度員艾力努爾介紹，「AI自動記錄按壓循環、次數和搶救時間節點，後期記錄和復盤方便很多。」

目前，該急救輔助智能體主要針對心臟驟停、氣道異物梗阻、癲癇抽搐等院前急症。（網絡圖片）

據悉，騰訊「企鵝急救」平台於2025年3月在喀什地區120急救指揮中心上線。同年，深圳市關愛行動公益基金會聯合騰訊黨委、騰訊SSV時光實驗室等單位，在深圳市對口支援新疆工作前方指揮部支持下，發起喀什市「5分鐘社會救援圈」公益項目。至2025年9月，有200部AED鋪進古城景區、核心商圈，並全部接入平台。

另據《快科技》報道，今年7月14日，騰訊企鵝急救平台生態版圖再度擴容，順豐、滴滴、美團三大平台的組織化運力資源將正式接入該平台，並率先在深圳試點。此前該平台已完成120調度中心、醫院急診科、急救站、在途救護車與百萬急救志願者的數碼化連接。截至目前，騰訊企鵝急救平台已接入十多個城市的120急救調度系統。