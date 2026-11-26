中國加快推進第六代移動通信技術（6G）發展。據《北京日報》11月26日報道，經國務院同意，工業和信息化部（工信部）聯合國家網信辦、國家發展改革委近日印發《新一代通信網建設實施方案》，提出到2030年建成覆蓋完善、性能領先的新一代通信網，適時開展6G網絡建設及啟動商用。此前，工信部已批准廣東、北京、上海等8個省市開展6G創新發展試點工作，探索6G技術在低空經濟、具身智能、工業製造等領域的應用。



根據《實施方案》，新一代通信網將以5G-A（5G演進技術）、6G、萬兆光網及衛星互聯網等為核心支撐，構建高速、天地一體、智能化的數字信息基礎設施。到2030年，內地將在重點區域實現5G-A及萬兆光網部署應用，適時開展6G網絡建設，並進一步提升邊疆、農村、林區、草原及偏遠地區的5G網絡覆蓋水平。

在衛星通信方面，《實施方案》提出推動衛星互聯網與北斗導航、地面移動通信網絡及人工智能（AI）深度融合，統籌部署「北斗＋5G」基礎設施，積極探索5G地空通信部署，並在未來6G商用網絡建設中支持低空應用需求。

遠在高空的北斗衛星。（中關村空間信息產業技術聯盟）

當局亦提出加快新一代智能終端普及，包括AI手機及電腦、智能穿戴裝置、衛星互聯網終端等，並推動腦機接口、具身智能、智能網聯汽車與新一代通信網融合發展。

廣東等8省市獲批試點 探索低空經濟、機械人等應用

在新一代通信網建設方案公布前，內地已着手在多個省市布局6G產業。工信部本月17日公布，同意北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、湖北省及廣東省共8個省市開展6G創新發展部省協同試點工作，整合地方優勢資源，推進6G技術研發、產業發展及應用培育。

創意配圖：6G 6G是第六代移動電話行動通信標準的簡稱。中國已經在研究6G的發展。6G通信技術主要促進的就是物聯網的發展。

按照部署，各試點省市將結合自身產業基礎，圍繞新型通信終端、關鍵零部件、操作系統及衛星互聯網等相關產業展開技術攻關，並探索6G在沉浸式通信、工業製造、具身智能、低空經濟及智慧海洋等場景的應用，形成各具特色、優勢互補的產業發展模式。

其中，毗鄰香港的廣東，近年在低空經濟、人形機械人、新能源汽車及電子信息製造等領域已形成一定產業基礎，這些亦是未來6G技術的潛在應用領域。

但工信部亦強調，試點工作並不意味着6G已獲准商用。涉及相關商業應用的企業，仍須依法取得電信業務經營許可，在取得許可前不得開展商業化應用場景探索。