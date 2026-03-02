「十五五」開局　31省「拼經濟」定2026GDP增長目標　平均值超5%

內地每年春節假期後的首個工作日，各地政府都會召開部署全年工作的會議，也被稱為「新春第一會」。2月24日，內地節後第一個工作日，廣東、湖南、山東等二十餘個省市相繼召開「新春第一會」。臨近全國兩會，且2026年是中國「十五五」規劃開局之年，「拼經濟」成為各地工作報告關鍵詞。



3月4日、3月5日，內地將召開全國兩會，今年經濟增長目標定在多少，將是兩會關注焦點之一。而在新春第一會上，大部份地區已將5%定為2026年GDP增長目標，與2025年全國GDP增速相近。

不過在表述上，各地也為經濟增長留出了餘量。據《南方週末》統計，31省（包含直轄市）中，18個省份的GDP增長目標，都帶有「左右」二字，另有4地表示，將達到某個經濟增長率「以上」。具體來看，增長目標最高的是西藏，預計達到7%以上。遼寧、雲南、青海的目標均在4.5%左右，天津直接定為4.5%。

此外，增長目標多與當地2025年的GDP增速接近，保持在±0.5%之間，但部份地區差異較大。例如海南，2025年GDP增速為4%，2026年增長目標大幅上調為6%左右。遼寧、江蘇則明確下調了增長目標。遼寧2025年GDP增速4.8%，2026年增速目標下調為4.5%；江蘇2025年GDP增速5.3%，2026年調整至5%。

粵開證券統計，2026年，31個省份GDP增長目標加權平均值為5.04%，較2025年的GDP增長目標下調了0.2%。

作為地方政府最重要收入來源的一般公共預算收入，根據各地政府工作報告，2026年一般公共預算收入增長目標多在2%左右。最高的是新疆，預計達到10%左右；最低的是江西，為0.5%。

粵開證券統計，2026年31個省份一般公共預算收入目標加權平均增長2.7%，較2025年下調了0.1%。粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，「地方財政收入增長目標小幅下降，主要受有效需求不足、工業品價格低迷、房地產市場持續調整等因素拖累。」

標普指出，中國地方基建投資，將會從表外移入表內，有助提高地方財政預算透明度，亦不會直接影響信用評級。（路透社）

31省工作報告強調「擴大內需」

國家主席習近平在去年年底召開的中央經濟工作會議中曾提到，要堅持「內需主導」，建設國內市場，統籌促消費和擴投資。「十五五」規劃建議中，也將「堅持擴大內需」表述為「戰略基點」。31份政府工作報告，亦均強調了內需或消費的重要性。上海、黑龍江、河北、山東等地，更是將擴大內需列在了2026年重點工作的首要位置。

根據商務部數據，2025年社會消費品零售總額50萬億元（人民幣）。消費對經濟增長的貢獻率達52%，同比上升5%。

比起貿易戰的威脅，在2019年面對經濟問題的中國已經把注意力集中到內需問題上了。（新華社）

穩就業、提升收入

擴大內需，就需要提升民眾收入。1月20日，國家發展改革委介紹，正在研究制定穩崗擴容提質行動和城鄉居民增收計劃。

在地方政府工作報告中，吉林表示，要多渠道增加城鄉居民收入，健全最低工資標準調整機制，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入群體規模。江西則明確，將實施城鄉居民增收計劃，健全工資合理增長和支付保障機制，開展維護新就業形態勞動者權益專項行動，拓寬居民財產性收入實現渠道。

內地就業競爭壓力愈來愈大。（資料圖片）

同時，「穩就業」成為改善民生工作的首位。人力資源社會保障部數據顯示，2025年全國城鎮新增就業1267萬人，城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢保持總體穩定。

各地於2026年政府工作報告提出了明確的「穩就業」目標，如新增就業人數、新增就業崗位數等。廣東表示，「城鎮新增就業110萬人以上」。北京表示，城鎮新增就業不少於28萬人，提供不少於10萬個高校畢業生就業崗位。

同時各地亦強調投資的重要性。廣東提到，要推動形成市場主導、政府推動的投資內生增長機制，全年投資增長5%左右。

此外，圍繞「十五五」規劃建議中提到的，「現代化產業體系是中國式現代化的物質技術基礎」。地方政府工作報告中，有23份談及建設現代化產業體系。

浙江寫道，優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，以及促進現代服務業與先進製造業融合發展。各地亦強調「因地制宜」，例如內蒙古，2026年計劃推進冶金、化工、有色、建材等產業數智化轉型，培育50家先進級智能工廠、新建90家綠色工廠。打造乳業、稀土、有色、現代煤化工、光伏等千億級產業鏈。