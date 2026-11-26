繼港珠澳大橋、深中通道相繼通車後，粵港澳大灣區另一項跨珠江口交通工程——深珠通道，前期規劃再有新進展。珠海市發展和改革局近日公布深珠高鐵珠海段車站站城一體化開發方案研究項目的採購意向，擬就高鐵站點定位、客流預測、沿線土地開發及交通接駁等展開研究。按照此前規劃構想，深珠通道將集高速公路、高鐵及城際鐵路於一身，深圳與珠海未來有望實現30分鐘直達。



深珠通道規劃。

珠海市發改局11月24日公布《深珠高鐵珠海段車站站城一體化開發方案研究》項目採購意向。根據公告，研究將結合深珠通道銜接方案及珠海市整體規劃，分析珠海側高鐵站點的開發定位、預測客流量，摸查鐵路沿線土地資源，並就鐵路走線及車站選址提出調整建議。

此外，研究亦涵蓋車站周邊交通接駁、綜合開發規劃及收益分析等，為日後深珠高鐵珠海側車站與周邊城市空間的一體化建設提供參考。

深珠通道深圳側。（深圳發布）

位處深中通道與港珠澳大橋之間 擬建三大交通設施

深珠通道又稱「伶仃洋通道」，按照此前公布的初步規劃構想，通道東起深圳前海合作區，跨越珠江口，西至珠海高新區，位於深中通道與港珠澳大橋之間，距兩者分別約12公里及20公里。

根據初步構想，深珠通道包括三大組成部分：



高速公路： 規劃建設雙向八線行車，連接深圳前海與珠海高新區，已納入《廣東省高速公路網規劃（2020—2035年）》。



高速鐵路： 擬由深圳西麗站出發，跨越伶仃洋抵達珠海，途經珠海北站，向西延伸至珠海中心站（鶴洲），全長約80.7公里，設計時速350公里。



城際鐵路： 擬由深圳前海站出發，在珠海高新區後環片區設站，與珠斗城際、深惠城際貫通，全長約40公里，設計時速200公里。



珠海市發展和改革局近日公布深珠高鐵珠海段車站站城一體化開發方案研究項目的採購意向。

深圳珠海有望30分鐘直達

2024年6月深中通道通車後，深圳與珠海之間的車程由逾兩小時縮短至約一小時。若深珠通道日後建成，兩地將擁有更直接的跨珠江口交通連接，其中深珠城際鐵路有望將兩地通行時間進一步縮短至約30分鐘。

相較於以公路交通為主的港珠澳大橋及深中通道，深珠通道的規劃特色在於同時引入高速鐵路及城際鐵路，有望進一步完善珠江口東西兩岸的軌道交通網絡。

目前，深珠通道仍處於前期規劃及研究階段，最終走線、車站設置、正式動工及通車時間仍有待公布。