深圳至珠海有望30分鐘直達　深珠通道設計涵蓋公路、高鐵、城際

連接深圳和珠海、跨越珠江口的深珠通道工程，一直備受關注。周一（9月15日），深圳公共資源交易中心發布了關於對深珠通道前期研究項目招標文件征求意見的公告，主要內容包括工程技術方案和支撐性專題研究，項目預算總金額2080萬元（人民幣，下同）。



珠海景色。（視覺中國）

珠海景色。（新華社）

公告提及，作為跨江重大工程，深珠通道設計方案複雜、路線通道資源稀缺、建設周期長，如何客觀分析跨江通行需求、科學規劃和合理安排線路佈局和實施策略是當前需要研究的問題。

研究主要結合跨江需求預測，深入論證深珠通道規模及功能需求，明確線站位方案和工程建設方案，分析工程跨珠江對通航條件、水環境的影響等，並開展關鍵性專題前期研究工作，為深珠通道納入國家上位規劃提供技術支撐。

研究內容具體包括對珠江口通道格局進行分析；分析工程建設方案，即對公鐵合建、分建方案，公鐵平層、分層方案及跨海段的敷設方式；研究跨海橋樑關鍵技術，對航道橋型式方案、非航道橋跨度比選、橋樑結構尺寸及施工方案；探討人工島選址及規模等。

而招標的前期研究內容涵蓋多個方面，包括線路走廊及兩側接線方案研究、運輸組織的優化、跨海大橋的設計以及工程建設的多種方案。研究通過分析項目的社會經濟特徵、交通運輸特徵、區域運輸需求現狀及預測，提出相應的運量預測和經濟評價。

今年3月，廣東省發改委公布《2025年廣東省發展和改革委員會部門預算》，明確將「深珠通道前期研究（跨珠江口交通需求與通道布局適配性研究）」納入支出預算。同時， 2025年深圳市交通運輸工作會議上也提出，今年深圳將大力推進深珠通道前期工作。

深珠通道示意圖。（深圳發布）

深珠通道為公鐵兩用。（深圳發布）

根據相關工程建設擬議，深珠通道，又稱「伶仃洋通道」，東起深圳市前海，跨越珠江口，西至珠海高新區，位於深中通道與港珠澳大橋之間，距深中通道約12公里，距港珠澳大橋約20公里。

根據初期的工程討論，深珠公路通道規劃雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎，已納入廣東省高速公路網規劃（2020-2035年）；深珠高鐵始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，於珠海市高新區北圍片區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站（鶴洲），線路全長約80.7公里，設計時速350公里；深珠城際始於深圳前海站，於珠海市高新區後環片區設站，與珠鬥城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里，已納入粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃。

自去年以來，深圳、珠海兩市均全力推進項目實施。目前，深珠通道已納入《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》《廣東省綜合立體交通網規劃綱要》和《廣東省高速公路網規劃（2020年-2035年）》。深圳和珠海已分別啟動了伶仃洋通道兩側連接線規劃方案的編制並做好了空間預留。

深珠通道作為公鐵複合型跨江通道，將填補珠江口現有交通網絡的結構性空缺，與深中通道形成互補，完善珠江東西岸跨江通道體系。通道內規劃的深珠城際鐵路將可望實現深圳到珠海30分鐘直達，進一步推動「軌道上的深圳都市圈」建設，深圳作為大灣區交通樞紐的地位將進一步強化。而在經濟輻射力方面，通過連接深圳的科技創新資源與珠江西岸的製造業基礎，未來將形成「深圳研發+珠海製造」的產業協作模式，加速大灣區科技成果轉化和產業鏈整合，加快形成黃金內灣的「1小時經濟圈」。