深圳到珠海有望30分鐘直達！深珠通道｢超級工程｣加快前期謀劃

《深圳新聞網》消息，今年深圳將大力推進深珠通道前期工作，通道內規劃的深珠城際鐵路將可望實現深圳到珠海30分鐘直達。



廣東省發改委公布《2025年廣東省發展和改革委員會部門預算》，明確將「深珠通道前期研究（跨珠江口交通需求與通道布局適配性研究）」納入支出預算。

據介紹，深珠通道的規劃建設，將進一步加強深圳對珠江西岸的輻射作用，同時實現大灣區深港、珠澳兩極快速直連，通道內規劃的深珠城際鐵路將可望實現深圳到珠海30分鐘直達。

深珠通道。（深圳新聞網）

深珠通道又稱「伶仃洋通道」，東起深圳市前海，跨越珠江口，西至珠海高新區，位於深中通道與港珠澳大橋之間，距深中通道約12公里，距港珠澳大橋約20公里。深珠通道是廣東規劃建設的珠江口跨江通道之一，規劃為公鐵複合通道，兼具高鐵、城際鐵路和高速公路功能，是粵港澳大灣區首條跨海公鐵兩用通道。

在初期的工程討論中，深珠公路通道：規劃雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎，已納入廣東省高速公路網規劃（2020—2035年）；深珠高鐵：始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，於珠海市高新區北圍片區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站（鶴洲），線路全長約80.7公里，設計時速350公里；深珠城際：始於深圳前海站，於珠海市高新區後環片區設站，與珠斗城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里，已納入粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃。

深圳。（視覺中國）

目前，深珠通道已納入《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》《廣東省綜合立體交通網規劃綱要》和《廣東省高速公路網規劃（2020年-2035年）》。深圳和珠海已分別啟動了伶仃洋通道兩側連接線規劃方案的編制並做好了空間預留。