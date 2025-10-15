深珠通道迎進展！深圳珠海有望30分鐘直達　涵蓋公路、高鐵、城際

備受關注的深珠通道再迎來新進展，正逐步從規劃落地為實。



深珠通道前期研究（工程技術方案和支撐性專題研究）中標（成交）結果公告顯示，中標供應商牽頭單位為中國鐵路設計集團有限公司，聯合體成員（珠江水利委員會珠江水利科學研究院，深圳國家高技術產業創新中心，中鐵大橋勘測設計院集團有限公司，中鐵第六勘察設計院集團有限公司）中標，中標（成交）金額1663.88萬元人民幣。

這亦是深珠通道，繼今年6月的前期研究意向公開，到9月的深珠通道前期研究（工程技術方案和支撐性專題研究）後的又一進展。

此前招標公告中提到，作為跨江重大工程，深珠通道設計方案複雜、路線通道資源稀缺、建設周期長，如何客觀分析跨江通行需求、科學規劃和合理安排線路佈局和實施策略是當前需要研究的問題。

今年3月，廣東省發改委公布《2025年廣東省發展和改革委員會部門預算》，明確將「深珠通道前期研究（跨珠江口交通需求與通道布局適配性研究）」納入支出預算。同時，2025年深圳市交通運輸工作會議上也提出，今年深圳將大力推進深珠通道前期工作。

根據相關工程建設擬議，深珠通道，又稱「伶仃洋通道」，東起深圳市前海合作區，跨越珠江口，西至珠海高新區，位於深中通道與港珠澳大橋之間，距深中通道約12公里，距港珠澳大橋約20公里。

深珠通道是公鐵復合型跨江通道。（深圳衛視）

深珠通道珠海一側示意圖。（深圳衛視）

深珠通道位於深中通道和港珠澳大橋之間。（深圳衛視）

根據初期的工程討論，深珠公路通道規劃雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎，已納入廣東省高速公路網規劃（2020-2035年）。

深珠高鐵始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，於珠海市高新區北圍片區設珠海北站，向西延伸至珠海中心站（鶴洲），線路全長約80.7公里，設計時速350公里。

深珠城際始於深圳前海站，於珠海市高新區後環片區設站，與珠鬥城際、深惠城際貫通，線路全長約40公里，設計時速200公里，已納入粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃。

自去年以來，深圳、珠海兩市均全力推進項目實施，具體細節和推進計劃逐漸明朗。今年2月17日，深圳發布的《深圳市國土空間總體規劃（2021-2035年）》提到，共建互聯互通的灣區交通網絡，保障環灣集聚的城際軌道交通網絡空間。其中提到，規劃佈局深珠城際等鐵路，打造「軌道上的1小時深圳都市圈」。

深珠通道作為公鐵複合型跨江通道，將填補珠江口現有交通網絡的結構性空缺，與深中通道形成互補，完善珠江東西岸跨江通道體系，通道內規劃的深珠城際鐵路，將可望實現深圳到珠海30分鐘直達，進一步推動「軌道上的深圳都市圈」建設。