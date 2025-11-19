深圳-珠海30分鐘直達　深珠通道西沿線投資844億啟動前期工作

連接深圳和珠海、跨越珠江口的深珠通道，建設進度備受關注。據深圳衛視報道，深珠通道西沿線已正式啟動前期工作。



深珠通道西沿線已正式啟動前期工作。（網上圖片）

近日，廣州公共資源交易中心發布《深圳至南寧高速公路珠海至茂名段工程可行性研究報告統籌編制招標公告》，當中顯示，深珠通道西沿線已正式啟動前期工作。

深南高速是G4北京-港澳高速公路的聯絡線，這次招標的深南高速珠海至茂名段便是深珠通道西延線。

根據該公告，項目起於珠海市高新區，與深珠通道順接，途經中山、江門、陽江、茂名，終於化州市平定鎮（粵桂界），全長約358.84公里，總投資高達844億元人民幣。這條線路不僅是深珠通道的延伸，是國家高速公路網的重要組成部分，項目建成後，將從東向西串聯起珠江口西岸多個城市，形成一條貫通粵西的經濟大動脈。

值得關注的是，這條高速公路的設計具有前瞻性，中山至珠海段擬採用100/120公里/小時、雙向八車道標準；珠海至江門段採用120公里/小時、雙向八車道/六車道標準；陽江和茂名段則採用120公里/小時、雙向六車道標準。該設計充分考慮了不同區段的交通需求，確保未來通車後的通行效率。

深南高速是G4北京-港澳高速公路的聯絡線，深南高速珠海至茂名段便是深珠通道西延線。（網上圖片）

《珠海市綜合交通運輸體系發展「十四五」規劃》曾提到，將積極謀劃深珠通道及深南高速（珠海段），在珠江口再打造一超級跨海工程。深珠通道為公鐵複合型跨江通道，東起深圳前海，跨越珠江口，西至珠海高新區。

從具體規劃來看，深珠通道包含三個重要組成部分，公路通道方面，規劃雙向八車道高速公路，連接深圳前海與珠海金鼎；高速鐵路方面，深珠高鐵始於深圳西麗站，跨越伶仃洋至珠海，設計時速350公里；城際鐵路方面，深珠城際始於深圳前海站，全長約40公里，設計時速200公里。

目前，從深圳到珠海雖然直線距離不遠，但由於珠江口的阻隔，需駕車繞行，正常情況下的車程需2-3小時，遇塞車時時間更長。深珠通道建成後，這一時間將直接縮短至約30分鐘，使深圳和珠海進入「同城化」時代。