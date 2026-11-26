據《新華社》消息，第十六屆中國航展將於12月7日至13日在廣東珠海舉辦，解放軍空軍有序推進航展籌備工作，屆時將採取「飛行展示+地面靜態展示」相結合方式，選派33型60餘件裝備參展。



《解放軍報》10月14日刊登圖片，圖中一架運-20B正展開作業。

飛行展示方面，中國空軍八一飛行表演隊將與俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊、阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊一起炫舞藍天，殲-35A、殲-20A、殲-16、運-20B、運油-20A等多型國產主戰裝備將分別進行空中飛行展示。

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運-20家族進化圖。

靜態展示方面，空軍將首次展出中國自主研製的新一代軍用大型運輸機運-20B、新一代預警雷達等裝備。航展現場，將開放展示運-20B飛機貨艙、設置模擬飛行體驗項目、組織空軍軍樂團展演巡演，空軍招飛展區、人才引進展區、院校招生展區、空管展區和裝備維修展區將設置宣講諮詢、模擬操作、沉浸體驗等活動增進公眾互動，全方位呈現人民空軍現代化建設的最新成果。

10架已全面換裝渦扇-20渦輪風扇發動機的運-20B同場亮相。（央視新聞）

這屆航展恰逢中國航展創辦30周年，多國空軍領導及代表將參加空軍舉辦的軍事飛行訓練國際交流會議、無人智能主題論壇。空軍部隊先進典型代表、試飛員群體代表也將亮相航展與公眾見面。