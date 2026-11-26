據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中央宣傳部原副部長，原國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



中央紀委國家監委網站顯示，經查，蔡赴朝喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和旅遊活動安排；在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；違規從事營利活動；貪慾膨脹，以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在影視作品審批及銷售、廣告經營權獲取、旅遊項目開發等方面謀利，並非法收受巨額財物。

蔡赴朝。（中國網）

蔡赴朝。

蔡赴朝嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予蔡赴朝開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

蔡赴朝是誰？

根據簡歷，蔡赴朝1951年4月生，北京人。履歷顯示，蔡赴朝曾是北京宣武聯運包裝廠的工人，後任宣武區交通局宣傳科幹事。1979年，他進入北京日報社。

長期在北京日報社工作後，蔡赴朝被調任中共北京市委宣傳部副部長、市外宣辦主任，開始主管宣傳和意識形態。他在2011年升任中宣部副部長、廣電總局局長，至2016年轉入政協退居二線，2018年卸下所有官職。