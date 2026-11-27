美國總統特朗普日前赴深圳出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，其間下榻的深圳東海朗廷酒店近日成為熱門「打卡」地。



酒店區域總經理孫敬華透露，特朗普不僅當面大讚酒店「非常舒適」，更親手贈送他印有「45」及「47」字樣的徽章與鈕扣作紀念。另外，美國駐華大使龐德偉也給酒店寫下感謝信。



特朗普向酒店經理贈送印有「45」及「47」字樣的徽章與鈕扣。（第一現場）

深圳東海朗廷酒店近日因特朗普成為熱門「打卡」地。（互聯網圖片）

深圳東海朗廷酒店。（網絡圖片）

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據深圳《第一現場》報道，深圳東海朗廷酒店區域總經理孫敬華表示，19日特朗普出發前往會場、離開酒店前，當著他的面大讚酒店「非常舒適，我很喜歡」。特朗普還親手贈送了他一枚徽章及一顆鈕扣，上面分別刻有「45屆」與「47屆」字樣，代表他的兩任總統任期。另外，美國駐華大使龐德偉還代表外賓團留下一封手寫感謝信。

孫敬華表示，酒店正計劃在總統套房內設立專業展示區，展出這份禮物。

深圳東海朗廷酒店區域總經理孫敬華表示，特朗普當着他的面大讚酒店「非常舒適，我很喜歡」。（深視新聞）

據此前報道，深圳東海朗廷酒店共有352間客房，當中約六成員工具備英語、俄語及韓語等多語種溝通能力，餐飲方面亦兼容地道粵菜與美式餐點。會議期間，酒店特別為美方貴賓提供面積達232平方米（約2497平方呎）的總統套房，以及389平方米（約4187平方呎）的主席套房供自由選擇。主席套房沒有對外發售，總統套房現已對外開放售賣，日均房價約3.6萬元（人民幣，下同），預訂已排至下周。孫敬華稱，套房根據特朗普的喜好，特意購置部分傢俬與用品，目前還保留着。

不少客人特意來打卡酒店推出的漢堡等APEC限定套餐。（大眾點評）

特朗普回國後大讚深圳。（互聯網圖片）

除了套房受捧，「總統同款」餐飲亦掀起熱潮。酒店推出定價238元的APEC限定套餐，配置特朗普最喜愛的健怡可樂、漢堡及薯條，吸引不少人前去打卡。

特斯拉（Tesla）執行總裁馬斯克透過視訊參加「TomorrowX Summit」。（X@TomorrowXSummit）

同時，Tesla創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）入住了該酒店的「蜜月」套房，該套房大部分時候用於婚慶。孫敬華提及，馬斯克此前在房間內接受《紐約時報》專訪時，背景正是深南大道。「當天大家看到他接受採訪，實際上就坐在蜜月套房的梳化區，後面是非常美麗的深圳灣美景。」目前總統套房和「蜜月」套房已對外開放預訂，每天都非常火爆，訂單已排至下周。