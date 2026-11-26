美國總統特朗普（Donald Trump）早前結束深圳APEC行程回國後，對一道「配了漂亮帽子」的中國菜念念不忘，直言「不知道叫什麼，但真的很好吃」，引發內地網民與媒體瘋狂競猜這道「帽子菜」的真身。廣東台資深美食記者吳曉靚給出專業推測：這道菜極大可能是晚宴的頭盤——「鵬城迎賓冷盤」。



廣東台資深美食記者吳曉靚給出專業推測：這道菜極大可能是晚宴的頭盤——「鵬城迎賓冷盤」。（廣東廣播電視台）

國宴餐飲專家解謎：「鵬城迎賓冷盤」配頂級廣彩瓷蓋

據此前報道，對於特朗普口中那道配了「漂亮帽子」的神秘菜式，不少網民發揮創意競猜。有網民推測是「青橄欖燉花膠湯」（帶有精緻瓷蓋，上菜時猶如一頂帽子），亦或是「紅花菜膽山珍」（羊肚菌配娃娃菜，指羊肚菌外形自帶一個像小帽子的菌蓋）。

據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒。（路透社）

據廣東廣播電視台，曾參與此次國宴菜單設計與廚師統籌的吳曉靚給出了更具權威性的推測。她指出，特朗普念念不忘的那道菜，很可能是宴席的第一道菜——「鵬城迎賓冷盤」。

該冷盤葷素搭配，全是嶺南特色冷菜，既有爐火淬煉的燒臘，皮香肉潤；也有巧手精工的精緻點心，玲瓏鮮活。其中，有兩道由廣州酒家出品，分別為脆皮燒鵝、葫蘆鵝肝。

其中，有兩道由廣州酒家出品，分別為脆皮燒鵝、葫蘆鵝肝。（廣東廣播電視台）

其中，有兩道由廣州酒家出品，分別為脆皮燒鵝、葫蘆鵝肝。（廣東廣播電視台）

該冷盤葷素搭配，全是嶺南特色冷菜，既有爐火淬煉的燒臘，也有巧手精工的精緻點心。（廣東廣播電視台）

吳曉靚解釋，這類冷頭盤通常會在客人入座前提前擺好，上面會扣著一頂「帽子」造型的瓷器。這件華麗大氣的餐具擺在桌面上，或許正是這頂「帽子」給特朗普留下了深刻印象。

美媒還原「美麗誤會」疑點名紅帽嘉賓提問

不過特朗普口中的「帽子」，或許是一場「美麗的誤會」。據《觀察者網》引述美國國會新聞網站Roll Call整理的現場講話實錄，就在特朗普說完有關「帽子」的這句話後，下一名來賓隨即提出了一個有關人工智能的問題。

現場影片中的一個細節更值得注意：特朗普在說出「漂亮的帽子」時，抬起右手有所指，而緊接着開口提問的，恰恰是位於上一名提問者右側、一名頭戴紅色帽子的來賓。

特朗普提到「漂亮帽子」時，抬起右手指向前方，右側恰有頭戴紅帽的提問者舉手示意。（影片截圖）

由此來看，特朗普這句話更可能是在招呼下一名提問者，即「請那位戴着漂亮帽子的人提問」。中國網民苦苦尋找的那頂「帽子」，可能就在這名來賓的頭上。