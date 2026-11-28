2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行，距今已閉幕逾一周，惟美國總統特朗普顯然仍對這趟中國之行回味無窮。當地時間11月27日，特朗普再度在其社交平台連發多張深圳APEC會議照片，引來內地網民調侃「是後勁太大了嗎？真是一次深圳行，一生深圳情。」



當地時間11月27日，特朗普在社交平台連發多張深圳APEC會議相關照片。（互聯網圖片）

這張照片「APEC中國年 深圳進行時」的中文標語尤為醒目。（互聯網圖片）

當地時間11月27日，美國總統特朗普在其社交平台「真實社交」(Truth Social)上，連發多張深圳APEC會議相關照片，包括深圳機場歡迎儀式、中俄美元首會晤、晚宴現場等，其中一張機場歡迎儀式的照片裏，「APEC中國年 深圳進行時」的中文標語尤為醒目。

事實上，特朗普自深圳返美後便頻頻回味此行。本月21日，他便曾一口氣發布逾30張深圳APEC相片，不僅在與俄羅斯總統普京握手的合照上方高調標註「My Friend」，更在分享各經濟體領導人「全家福」時配文「GOAT」，即「Greatest of All Time」，意為「有史以來最偉大的」。

特朗普在他與普京握手的合照上方標註「My Friend」。（互聯網圖片）

特朗普回國後大讚深圳。（互聯網圖片）

特朗普返美後連番誇讚深圳。（互聯網圖片）

除了在網上頻繁曬圖，特朗普在線下活動亦對深圳讚不絕口。22日，他在維珍尼亞州出席晚宴時，隨身拿出一疊洗印照片向來賓展示專機降落深圳的畫面，反問「你見過比這更美的照片嗎？」；接受專訪時，他又突然主動大讚深圳「非常乾淨，一塵不染」，之後還轉發自己在華受歡迎的影片，直言「這才是在中國真實發生的事」。

不少網民笑言，「特朗普對深圳的後勁太大了，真是一次深圳行，一生深圳情。」