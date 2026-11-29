據《科技日報》報道，11月25日，由哈爾濱工業大學蘇州高等研究院、江蘇省智能機械人技術創新中心自主無人系統及智能裝備團隊研發的中國首款耐1000℃高溫消防偵察狗，在蘇州市消防救援支隊鳳陽路特勤站完成實戰測試。



可耐1000℃高溫消防機械犬完成實測。（蘇州新聞）

可耐1000℃高溫消防機械犬完成實測。（蘇州新聞）

當建築火災進入猛烈燃燒階段，一旦發生轟燃，室內火場溫度高達300℃至1100℃。並且，濃煙裏混着一氧化碳、氰化物等有毒氣體，幾步之外不辨方向。

消防員身着約20公斤的防護裝備，抵近着火區域就是上千度炙烤。而現有偵察裝備大多扛不住高溫——目前中國國內在用的消防偵察機械人，適應環境溫度普遍只有300℃左右。

而且，鋰電池到200℃就可能爆炸，如果不能有效防火隔熱，其本身就是一個「炸彈」。因此，消防救援部門急需一台耐高溫、能實時回傳圖像的特種偵察裝備。

全國首個耐1000℃消防機械犬完成實測。（科技日報）

可耐1000℃高溫消防機械犬完成實測。（蘇州新聞）

披航天級防火衣闖火場

本次進行實戰演練的機器狗本身並不耐火，玄機全在身穿的「防火棉衣」上。防火棉衣的核心，是一種源自航天熱防護材料特製的複合防火面料。牽頭打造這件「防火衣」的哈工大蘇州高等研究院自主無人系統及智能裝備團隊副研究員郭帥介紹，這套材料曾支撐長征五號三次發射，其多功能組合應用屬全球首創。

這種防火衣由多種材料疊成五六毫米厚的柔性面料，外層耐燒，內層隔熱、吸熱、反射，「外邊的熱進不去，裏邊電機發出的熱量，也有材料把它吸收掉。」

全國首個耐1000℃消防機械犬完成實測。（科技日報）

據介紹，哈工大蘇州高等研究院研發的防火偵察狗可在1000℃高溫環境連續作業10分鐘，可覆蓋約95%的火場類型。它還以激光選通成像穿透濃煙，5G與圖傳雙鏈路冗餘，30層以上高樓內仍能穩定操控、高清回傳，實時鎖定火源與被困人員。

「這種防火材料還有望織進消防員戰鬥服——如今一身防火服重幾十斤，減重就是減風險。」哈爾濱工業大學博士後馬曉亮說，這種防火材料即將進入批量生產，並將實現偵察狗單組、多組協同進入常態化火災現場。