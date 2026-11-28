11月25日，有南京市民發帖配文「省人民醫院你把我嚇飛了！」，稱自己被江蘇省人民醫院內展出的一台人形仿真機械人嚇到。該機械人外形逼真但頭部低垂，因此引發網民關於「恐怖谷效應」的討論。11月26日，江蘇省人民醫院一站式服務中心工作人員回應稱，該機械人原擬用於院內諮詢，因有人投訴看上去「恐怖」而撤下，後續是否上線尚不確定。



據內媒《上游新聞》報道，網絡圖片顯示，一台人形仿真機械人站在醫院一站式服務中心內。該服務中心正對扶梯出入口。這台機械人擁有女性面容，深色長髮，身穿白色醫護工作服，頭部低垂，外形逼真，該帖立即引發大量關注，截至26日下午3時，帖子獲讚1.5萬，評論2700條。

網絡圖片顯示，一台人形仿真機械人站在醫院一站式服務中心內，該服務中心正對扶梯出入口。（網絡圖片）

該機械人外形逼真但頭部低垂，因此引發網友關於「恐怖谷效應」的討論。（網絡圖片）

有網民在評論區留言表示，「昨天我也嚇了一跳，嚇懵了」 也有網民曬出機械人正常狀態下的照片，並稱「平常還可以啊，人家只是關機了」。不少網民認為，該機械人的低頭狀態有些嚇人 ，引發了「恐怖谷效應」。公開資料顯示，「恐怖谷效應」通常指機械人或虛擬角色在外觀越來越接近人類時，因細微的不自然引發人類不適甚至感到恐懼。

發帖網民稱，該機械人位於江蘇省人民醫院廣州路院區門診二樓一站式服務中心內。另有知情人表示，26日該設備已被撤走。

這台機械人擁有女性面容，深色長髮，身穿白色醫護工作服，頭部低垂，外形逼真（網絡圖片）

服務中心的工作人員證實，該中心的確有這台機械人，原準備用於解答患者諮詢，但現已撤掉。該工作人員表示，曾有人投訴稱該機械人恐怖，醫院便將其撤掉了。「機械人擺放位置正對扶梯，有人從扶梯上來，突然看見『一個人』在那邊，可能會被嚇到。」

這台機械人原準備用於解答患者諮詢。（網絡圖片）

該機械人位於江蘇省人民醫院廣州路院區門診二樓一站式服務中心內。（網絡圖片）

該工作人員解釋，機械人低頭的狀態確為關機後的樣子，「關機以後它就會垂著頭，正常開機時它會眨眼睛、說話，看上去還行。」目前，該機械人因尚未調試好暫時下線，後續是否上線將根據實際情況和各方意見決定。