11月25日，2026小鵬科技日在廣州舉辦。活動現場，小鵬高階通用人形機械人IRON走上舞台用中英文演講。除了自我介紹外，它還幽默互動化解緊張。值得關注的是，IRON全程無需人工遙控，能夠自主觀察、理解、思考並與人實時互動。



活動現場，小鵬高階通用人形機械人IRON走上舞台，進行中英文演講。（IT之家）

IRON在進行自我介紹時說，「第一次站在兩千多人的舞台上，我確實有點緊張。不過你們肯定看不出來，畢竟，我目前還沒有臉紅這個功能。」（IT之家）

綜合內媒《極目新聞》、《IT之家》報道，IRON走上舞台與小鵬集團董事長、CEO何小鵬同台對話。IRON自我介紹時說，「第一次站在兩千多人的舞台上，我確實有點緊張。不過你們肯定看不出來，畢竟，我目前還沒有臉紅這個功能。」全程無需人工遙控，能夠自主觀察、理解、思考並與人實時互動。

IRON是行業最擬人的人形機械人，身高170厘米、體重62公斤，和成年人的身材非常接近。（IT之家）

IRON全程無需人工遙控，能夠自主觀察、理解、思考並與人實時互動。（IT之家）

談及未來，IRON稱，「不是一個炫技的展品，而是要做能走進生活、有智慧的夥伴。」 何小鵬表示，「高階」代表能力，「通用」代表泛化場景。不同於主要面向科研、表演的機械人，未來IRON將逐步走進門店、工作場地等真實場景，在與人類的交流、協作中不斷學習和成長。

IRON配備新一代仿生皮膚、全包覆柔性肌肉及輕量化骨骼，全身擁有76個自由度。（IT之家）

何小鵬表示，未來IRON將逐步走進門店、工作場地等真實場景，在與人類的交流、協作中不斷學習和成長。（IT之家）

IRON是行業最擬人的人形機械人，身高170厘米、體重62公斤，和成年人的身材非常接近。（IT之家）

何小鵬介紹，IRON是行業最擬人的人形機械人，身高170厘米、體重62公斤，和成年人的身材非常接近，「是在溝通、運動與交互中間最舒適、沒有壓力的身高體重。」IRON配備新一代仿生皮膚、全包覆柔性肌肉及輕量化骨骼，全身擁有76個自由度，手臂採用力控一體關節模組，讓動作更靈動。此外，IRON全身表面溫度控制在25℃至40℃，讓人機接觸更自然、更有親和力。