據《央視新聞》報道，12月7日，第十六屆中國國際航空航天博覽會將在珠海開幕。本周，空軍和海軍都相繼發佈了關於本屆航展的新消息。空軍將組織33型60多件裝備體系化參展；殲-20A、運-20B將首次在航展上向公眾展示。海軍將首次派出現役軍艦參展，並部分向公眾開放參觀；艦艇平台加艦載航空的完整體系也將首次在珠海同台亮相。



此次中國航展，空軍、海軍這麼多參展的裝備當中，哪些可以重點關注？登艦參觀可以看些什麼？飛行表演怎麼看熱鬧也看門道？軍事評論員杜文龍對此進行專業解析。



空軍有哪些新的亮點？

本屆航展，空軍採用「飛行展示+地面靜態展示」相結合方式，選派33型60餘件裝備參展。殲-35A、殲-20A、殲-16、運-20B、運油-20A等多型國產主戰裝備將分別進行空中飛行展示。

靜態展示方面，空軍將首次展出中國自主研製的新一代軍用大型運輸機運-20B、新一代預警雷達等裝備。航展現場，將開放展示運-20B飛機貨艙、設置模擬飛行體驗項目。

空軍各兵種典型代表、試飛員群體代表也將亮相航展與公眾見面。

殲-35A，代號「雲龍」，是中國自主研製的中型隱身多用途戰鬥機，綜合作戰效能優異，是空軍隱身和反隱身體系的規模組成力量。

殲-35A，代號「雲龍」，是中國自主研製的中型隱身多用途戰鬥機。（央視新聞）

殲-20A，是中國自主研製的第五代重型隱身戰鬥機殲-20的升級版，換裝了國產大推力發動機，採用了新型隱身塗層，增強態勢感知能力和攻擊能力。

空軍各兵種典型代表、試飛員群體代表也將亮相航展與公眾見面。（央視新聞）

運-20B，是中國自主研發製造的新一代軍用大型運輸機，在運-20A的基礎上發展而來，裝配了新型國產發動機，最大起飛重量和最大航程都得到提升。

運-20B。（央視新聞）

如何區分殲-20的衍生型號？

殲-20的衍生型號越來越多，有殲-20S、殲-20A等等，如何一眼就可以把它們區分出來？

看座艙。如果雙座型，那一定是殲-20S，因為雙座型可以做任務分工，引導無人機進行各種打擊行動，殲-20和殲-20A一般都是單座。

如何區分殲-20的衍生型號。（央視新聞）

但目前看，殲-20A和殲-20更像孿生兄弟，不好區分。看兩個方面：

看形狀。如果在座艙後部有一個圓滑的過渡曲線，這就是殲-20A。另外，從進氣道鼓包形狀可以看出，殲-20更大，但殲-20A要略小一點兒，進氣效率應該有所提高。

看顏色。一般殲-20A的機身通體黑色，機頭雷達罩部分要更亮一些，所以整個機身對比略加強烈。和殲-20相比，更黑更深的就是殲-20A，無論是動力系統、火控系統、隱身能力、綜合打擊能力，都上了新台階。

如何區分運-20和運-20B？

運-20和運-20B特點非常明顯。如果兩架飛機放在一起，外形雖然區別不大，但是發動機的口徑一大一小，大的就是運-20B運輸機。

如何區分運-20和運-20B。（央視新聞）

運-20B貨艙重點看什麼？

杜文龍介紹，運-20B貨艙容積400至500立方米，外部尺寸巨大，能整建制地把坦克、步戰車及其他重型武器裝備容納其中。貨艙具備多模式變形能力，如貨運模式，把重物納入其中，顯示強大的裝載能力；如傘兵結構，戰鬥傘兵可依託航空摺疊座椅攜帶戰鬥裝備，一旦有作戰需要，可以迅速離機完成作戰任務；此外，還有雙層結構，通過中間隔板區分，下面裝貨物，上面坐運載的武裝人員，把貨艙空間利用率提到新高度。

殲-35A是否會有新的動作展示？

上屆航展，殲-35A進行了短促的單機機動展示。觀眾對它當時發動機加力噴出「馬赫環」的畫面記憶猶新。有軍迷說，希望在這一屆的航展上能夠看到殲-35A在飛行中開彈艙，這個動作有什麼樣的門道？

杜文龍表示，隱身戰機在空中開彈艙，是一個世界級的難題。

首先是氣流擾動，像在飛馳的高鐵上，既要穩住手臂，同時又要把重物投得很準，難度很大；

第二是在飛行過程中要連續隱身，按照設計，戰機能把開彈艙時的隱身能力和不開彈艙時做到一致或基本一致，開艙時雷達反射面積不應有大的增加；

另外就是快關快閉，空中開彈艙並非用於展示，而是為了投擲彈藥或發射武器。關鍵時刻能夠秒開秒閉，對提升空中作戰能力意義重大。

所以，空中開彈艙看着簡單，做起來很難。

殲-35A進行了短促的單機機動展示。（央視新聞）

海軍有哪些看點？

海軍首次拓展了中國航展的海上維度，075型兩棲攻擊艦、055型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦等新型主戰艦艇駐泊高欄港面向公眾開放。

075型兩棲攻擊艦。（央視新聞）

這次參展的是075型兩棲攻擊艦湖北艦，最大排水量超過4萬噸，採用直通甲板設計，可同時起降多架艦載直升機；內部設有大型塢艙和裝備艙，可裝載氣墊登陸艇、主戰坦克、裝甲車輛等兩棲作戰裝備，具備強大的立體登陸和遠海投送能力。

海軍首次拓展了中國航展的海上維度，075型兩棲攻擊艦、055型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦等新型主戰艦艇駐泊高欄港面向公眾開放。（央視新聞）

除了已經公開的兩艘艦艇，本次面向公眾開放的還有一艘055型導彈驅逐艦。作為中國自行研製的新一代萬噸級大型驅逐艦，它的滿載排水量超過12000噸，擁有112個大口徑通用垂直發射單元，可兼容防空、反艦、反潛、對陸打擊等多種彈藥。

目前公開報道已入列的055型驅逐艦達10艘，本次航展究竟是哪艘萬噸大驅公開展示？是這10艘之一，還是第11艘？答案還要留到航展現場揭曉。

室外靜態展示區重點突出海軍航空兵特色裝備，同步展出殲-15T艦載戰鬥機、直-20F艦載反潛直升機、運-9反潛巡邏機、無直-2無人直升機等新型戰機。

站上艦艇甲板

重點可以看些什麼？

這次航展075型和054A型停在高欄港面向公眾開放，大家有機會站上艦艇的甲板，參觀時重點可以看些什麼？

杜文龍介紹，登艦前要感受一下艦艇的龐大，075型兩棲攻擊艦像山一樣，甲板開闊，擁有多個直升機起降點。

另外還可以關注艦載武器。在054A型護衛艦前甲板，可觀察導彈垂直發射裝置，以及隱身艦炮、反潛武器裝備等。從武器佈局，就能看出這艘艦艇的作戰定位。

在054A型護衛艦前甲板，可觀察導彈垂直發射裝置。（央視新聞）

第二批次055萬噸大驅會亮相嗎？

據公開報道，已經入列的055萬噸大驅達到了兩位數，這次展示的會是最新的055嗎？跟以前的有什麼區別？杜文龍表示，與全世界同級軍艦相比，改進後的第二批次055保持着先進水平。055目前採取「小步快跑」的方式，艦體和核心設施改動不大，體現出對原有設計的充分自信，基礎十分紮實。

第二批次055萬噸大驅會亮相嗎？（央視新聞）

第二批和第一批的區別，主要有以下幾點：

一是換了塗料。艦艇對隱身的要求持續提高，新型材料的抗腐蝕能力、抗探測能力都得到提升。

二是改善了動力結構系統，採取更強勁的發動機，同時雷達系統也會有調整。

最值得關注的是武器裝備的變化。此前公開信息顯示，055大驅已能發射鷹擊-20高超聲速導彈，且具備強大的末軌機動能力，所以打擊目標的數量和效果將會同步提升。

海軍還有哪些機型參與航展表演？

除了靜態展示，在飛行表演環節，海軍將派出殲-35和殲-15T艦載戰鬥機、空警-600預警機，以及教-15、直-20J、直-8C直升機分別進行編隊飛行、通場飛行、機場破襲演練，多維立體展示人民海軍海空作戰體系。

殲-35是海軍首型隱身艦載戰鬥機，採用常規氣動佈局，航電系統、武器系統性能較三代機大幅提升，具備良好的隱身性能、機動性能、態勢感知和信息交互能力。

殲-35是海軍首型隱身艦載戰鬥機，採用常規氣動佈局，航電系統、武器系統性能較三代機大幅提升，具備良好的隱身性能、機動性能、態勢感知和信息交互能力。（央視新聞）

此外，殲-35還是空軍殲-35A的孿生機型，不少軍迷也很期待在本屆中國航展看到這對「同胞兄弟」能夠同框。

此外，殲-35還是空軍殲-35A的孿生機型，不少軍迷也很期待在本屆中國航展看到這對「同胞兄弟」能夠同框。（央視新聞）

殲-15T艦載戰鬥機，具備彈滑兼容起飛能力，彈射型和滑躍型航母均可部署。該型機採用三翼面氣動佈局，在殲-15飛機的基礎上優化提升航電系統、武器系統，改進起落架裝置和機體結構，具備更優的中遠程對面對空精確打擊能力。

該型機採用三翼面氣動佈局。（央視新聞）

空警-600，是中國自主研製的首型艦載固定翼預警機，採用大展弦比上單平直可摺疊機翼、四垂尾佈局，可以在福建艦航母上彈射起飛和攔阻着艦。

空警-600，是中國自主研製的首型艦載固定翼預警機，採用大展弦比上單平直可摺疊機翼、四垂尾佈局，可以在福建艦航母上彈射起飛和攔阻着艦。（央視新聞）

教-15教練機，採用串列雙座、大邊條翼身融合體設計，主要承擔艦載戰鬥機飛行學員的艦載飛行技術訓練和戰鬥入門訓練等任務。