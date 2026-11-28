澳門社會工作局本月推出《澳門長者跨境養老服務計劃》，首階段以位於珠海市金灣區金灣頤養園作為試點院舍，為正列入長期照顧服務中央輪候名單且符合資格的澳門長者，提供澳門以外的養老服務選擇。合資格長者正式入住後，每人每月可獲5000元（人民幣，下同）的院費補助。澳門社會文化司司長柯嵐表示，未來會優先考慮在鄰近地區拓展跨境養老服務，橫琴深合區亦是合適地點。



珠海市金灣區金灣頤養園。（珠海特區報）

合資格長者正式入住後，每人每月可獲5000元。（央視新聞）

綜合澳門特區政府社會工作局消息及《澳門日報》報道，參與計劃的澳門居民須年滿65歲，持有有效證件、已參加珠海醫保、已納入澳門社會工作局「長期照顧服務統一評估及中央轉介機制」，並正輪候澳門受資助長者院舍服務。符合資格的居民經澳門社工局評估通過並正式入住後，每人每月可獲澳門社工局發放的5000元人民幣院費補助，補助基本覆蓋雙人房獨立床位、膳食、健康監測、用藥管理、緊急呼援和24小時護理等配套和服務。

據悉，計劃初期提供50個名額，優先安排輪候院舍時間最長且具意願的長者入住。社會工作局將按中央輪候先後順序，主動致電長者或其登記的聯絡人瞭解意願，並協調後續安排。

澳門社會文化司司長柯嵐表示，試點目前有20名長者報名，未來會優先考慮在鄰近地區拓展跨境養老服務，橫琴深合區亦是合適地點。當局希望利用橫琴的土地優勢，規劃適合澳門長者的養老設施。此外，政府將依循長者十年規劃，進一步支援獨居長者及失智長者等。

澳門居民陳美玲表示，頤養院內的護理員很好，院內有各種各樣的活動。（央視新聞）

澳門居民蔣榮瑩前往金灣頤養園參觀，她表示，「環境也好，服務也很好，工作人員不錯，我決定跟我媽媽在這裏住。」（央視新聞）

另據《央視新聞》報道，澳門居民陳美玲表示，頤養院內的護理員很好，院內有各種各樣的活動，「按照你個人的能力還有喜好，你可以去參加唱歌、跳舞，或者是做手工之類的，所以生活是很豐富的。」另一名澳門居民蔣榮瑩前往金灣頤養園參觀，她表示，「環境也好，服務也很好，工作人員不錯，我決定跟我媽媽在這裏住。」