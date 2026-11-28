第十六屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將於12月7日至13日舉行，多款軍事裝備陸續抵達當地。11月28日，國產新一代中型隱形多用途戰機殲-35A抵達珠海，並首次以真機形式進駐1號館，面向全球觀眾作近距離靜態展示。



殲-35A飛抵珠海。（央視新聞）

據央視新聞報道，由中國航空工業集團自主研製的殲-35A，屬新一代中型隱身多用途戰機，採用總體、氣動及隱身一體化設計，配備單座、雙發、翼身融合布局及雙後掠外傾垂尾，是隱身與反隱身作戰體系的重要組成力量。該機主打制空作戰並兼顧對地、對海打擊，能打擊敵方三、四代戰機及陸海防空力量，可有效攔截戰機、轟炸機及巡航導彈。

兩年前的第十五屆航展上，殲-35A公開亮相進行高難度飛行表演。（央視新聞）

兩年前的第十五屆航展上，殲-35A公開亮相進行高難度飛行表演。（央視新聞）

早於兩年前的第十五屆航展上，殲-35A曾首度公開，並進行大仰角爬升及近乎垂直躍升等飛行表演。一直以來，殲-35A憑藉「高顏值」與高戰鬥力收穫海內外眾多關注。