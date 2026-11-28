第十六屆中國國際航空航天博覽會將於12月7日至13日在珠海舉辦，首次亮相、重磅集結中國航展硬核裝備提前揭秘。



33型空軍主戰裝備參展 3支表演隊炫舞藍天

空軍將採取「飛行展示+地面靜態展示」相結合方式，選派33型60餘件裝備參展。

第十六屆中國國際航空航天博覽會將於12月7日至13日在珠海舉辦。（央視新聞）

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3支表演隊炫舞藍天

飛行展示方面，中國空軍八一飛行表演隊將與俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊、阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊一起炫舞藍天。這是繼2016年後，再次同時有兩支外軍飛行表演隊參加中國航展。

殲-20A、運-20B等首次亮相中國航展

殲-35A、殲-20A、殲-16、運-20B、運油-20A等多型國產主戰裝備將分別進行空中飛行展示。

靜態展示方面，空軍將首次展出我國自主研製的新一代軍用大型運輸機運-20B、新一代預警雷達等裝備。

運-20B飛機貨艙將開放展示

航展現場，將開放展示運-20B飛機貨艙、設置模擬飛行體驗項目、組織空軍軍樂團展演巡演，全方位呈現人民空軍現代化建設的最新成果。

試飛員群體代表將亮相航展

本屆航展恰逢中國航展創辦30周年，多國空軍領導及代表將參加空軍舉辦的軍事飛行訓練國際交流會議、無人智能主題論壇，空軍部隊先進典型代表、試飛員群體代表也將亮相航展與公眾見面。

隱身戰機、萬噸大驅 人民海軍大方展示

海軍將實裝參加本屆中國航展，並首次拓展海上維度，增加高欄海上裝備展示區，實現海軍主戰艦艇、新銳艦載機、陸戰和無人智能裝備陸海空聯動、全景式亮相，多型現役裝備將首次公開。

軍事評論員張軍社介紹，設立海上展區最大的意義是打破以往航展以航空裝備為主的展示格局，實現海陸空天裝備同台呈現的格局，讓本屆航展的裝備展示更加完整。

海軍多型現役裝備將首次公開

海軍將從室內展廳、室外靜態展示、飛行表演和艦艇開放4個方面，集中展出主戰艦艇、艦載戰鬥機、艦載直升機、反潛巡邏機、艦載武器系統、裝甲裝備等實裝和模型。

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相比上屆航展，這次海軍將更加突出實戰實訓、新質新域、體系聯動、無人智能。

室內展廳將展陳航母、潛艇、艦載機、陸特戰等板塊；

室外靜態展示區重點突出海軍航空兵特色裝備，同步展出殲-15T艦載戰鬥機、直-20F艦載反潛直升機、運-9反潛巡邏機、無直-2無人直升機等新型戰機。



在飛行表演環節，海軍將派出殲-35和殲-15T艦載戰鬥機、空警-600預警機，以及教-15、直-20J、直-8C直升機分別進行編隊飛行、通場飛行、機場破襲演練，多維立體展示人民海軍海空作戰體系。

055型萬噸大驅首次對公眾開放

075型兩棲攻擊艦、055型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦等新型主戰艦艇駐泊高欄港面向公眾開放。

055型驅逐艦發展歷程（中國軍網）

作為我國自主研製的第一款萬噸級驅逐艦，055型驅逐艦被稱為航母編隊的「帶刀護衛」。本屆航展將首次對公眾開放，但艦名始終沒有公布。對此，軍事評論員張軍社表示，「大概率是最新服役的一艘055型萬噸大驅。」

殲-35、殲-15T等亮相

據張軍社介紹，本屆航展期間，「航母五件套」——殲-35隱身艦載戰鬥機、殲-15T彈射型多用途艦載戰鬥機、空警-600艦載預警機、殲-15DT艦載電子戰飛機、直-20F艦載反潛直升機將亮相，展示我國彈射型航母配套艦載機體系的全貌。

創新採用「一展三區」布局 航展規模再創新高

第十六屆中國航展開幕在即，展會規模、參展體系和新裝備成果，都將創歷史新高。

室內展覽面積近15萬平方米，室外展覽及保障區域面積增至33.5萬平方米，航展規模將再創新高。

目前，已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件，「首展」「首秀」展品佔比約10%。

第十六屆中國航展開幕在即，展會規模、參展體系和新裝備成果，都將創歷史新高。（央視新聞）

本屆航展還創新採用「一展三區」布局，即航展中心主展區、蓮洲無人裝備展示區、高欄海上裝備展示區。

此外，嫦娥五號、嫦娥六號分別從月球正面和背面採回的珍貴月壤將同框亮相，重型運載火箭一子級發動機、天問二號主探測器等模型也將展出。

12月7日相約珠海，共赴這場藍天盛會，一起期待！