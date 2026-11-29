男客西九龍過關遭截 行李藏大清銅幣、銅簪等6件禁止出境文物
撰文：盛昀
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據「深圳海關」消息，近日，深圳西九龍站海關查獲一名出境至香港旅客攜帶大清銅幣、清代銅簪等禁止出境文物6件，中華民國銀頭飾、中華民國《增像全圖三國志演義》等限制出境文物22件。
當日，海關關員在對出境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未主動申報，其隨身攜帶的行李箱機檢圖像異常，關員隨即對其進行攔截檢查。
經進一步檢查，海關關員在其行李箱內查獲銅錢、銅簪、書籍等疑似文物28件。後經廣東省文物鑑定站鑑定，上述物品實際為大清銅幣1枚、清代銅簪1件、20世紀外國金屬機制幣3枚、清光緒乙巳年《增補匯音妙悟》1本，共計6件，均屬於國家禁止出境文物；20世紀初外國銅鎏金洋人像擺件1件、20世紀初銅鎖1件、中華民國銀頭飾5件、中華民國己巳年石印《康熙字典》4本、中華民國《居家必備不求人》1本、中華民國《增像全圖三國志演義》10本，共計22件，均屬於國家限制出境文物。
海關提醒：根據《中華人民共和國文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。走私文物構成犯罪的，依法追究刑事責任；構成走私行為，尚不構成犯罪的，由海關依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。
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