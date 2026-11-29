宛如童話世界 內蒙古現罕見「寒夜光柱」奇觀 市民驚呼似彩虹
撰文：林芷瑩
出版：更新：
內蒙古呼倫貝爾夜空出現夢幻「寒夜光柱」，宛如置身童話世界。11月28日晚，呼倫貝爾海拉爾區夜空綻放多道絢麗光柱，有目擊者笑言起初以為自己「眼花」，反覆確認才知遇上難得一見的自然奇觀。
《紅星新聞》報道，目擊者孫先生表示，寒夜光柱有時一年出現一兩次，有時隔幾年也未必能遇上，自己起初看到時還以為眼花，「但確實挺美，看完之後，感覺這走路走得受凍也值了」。目擊者鄭先生則稱，寒夜光柱持續了數小時，「像彩虹似的」。
呼倫貝爾市氣象局解釋，寒夜光柱屬大氣光學現象，須同時具備低溫、高濕度及無風環境等苛刻條件方能形成，冬季偶爾才有機會看見。
據介紹，「寒夜光柱」是一種可與極光比肩的冰暈現象，因大氣中的冰晶反射燈光而形成光柱虛像。在冰晶的反射下，城市的路燈、霓虹燈等燈光都化作彩色光柱直上雲霄。
三連超級月亮11.24晚首次登場 滿月巧遇「昴宿星團」罕見同框北方火流星墜石家莊菜地 專家確認極具科研價值 過百人湧至瘋搶有片｜黑夜瞬間變白晝！北京多人見火流星 專家：可能留下隕石深圳多地民眾目睹綠色火球墜落！天文台證實為火流星：比較少見