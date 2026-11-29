內蒙古呼倫貝爾夜空出現夢幻「寒夜光柱」，宛如置身童話世界。11月28日晚，呼倫貝爾海拉爾區夜空綻放多道絢麗光柱，有目擊者笑言起初以為自己「眼花」，反覆確認才知遇上難得一見的自然奇觀。



11月28日晚，內蒙古呼倫貝爾夜空出現「寒夜光柱」。（微博＠鋒芒晨雨）

《紅星新聞》報道，目擊者孫先生表示，寒夜光柱有時一年出現一兩次，有時隔幾年也未必能遇上，自己起初看到時還以為眼花，「但確實挺美，看完之後，感覺這走路走得受凍也值了」。目擊者鄭先生則稱，寒夜光柱持續了數小時，「像彩虹似的」。

11月28日晚，內蒙古呼倫貝爾夜空出現「寒夜光柱」。（微博＠鋒芒晨雨）

11月28日晚，內蒙古呼倫貝爾夜空出現「寒夜光柱」。（微博＠鋒芒晨雨）

呼倫貝爾市氣象局解釋，寒夜光柱屬大氣光學現象，須同時具備低溫、高濕度及無風環境等苛刻條件方能形成，冬季偶爾才有機會看見。

據介紹，「寒夜光柱」是一種可與極光比肩的冰暈現象，因大氣中的冰晶反射燈光而形成光柱虛像。在冰晶的反射下，城市的路燈、霓虹燈等燈光都化作彩色光柱直上雲霄。