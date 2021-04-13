首株新冠病毒毒株由武漢病毒所分離　石正麗：就是這樣一個速度

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-13 10:00

新冠肺炎疫情持續，中科院武漢病毒研究所早前曾被質疑外泄病毒。內媒《長江日報》12日（周一）報道指，2020年1月5日武漢病毒研究所分離出第一株新冠病毒毒株，並於1月12日作為國家衛健委指定機構之一向世界衛生組織提交了病毒序列。

中科院武漢病毒研究所早前曾被質疑外泄新冠病毒。（資料圖片）

報道指，2019年12月29日晚，武漢市金銀潭醫院時任副院長黃朝林和深切治療部主任吳文娟，到剛剛上報了疫情的湖北省中西醫結合醫院會診7例「不明原因肺炎」，並於當晚將這些病人轉住金銀潭醫院。這是武漢市集中收治新冠肺炎病人的開始。第二天，金銀潭醫院對這些病人進行了肺泡灌洗，獲得了後來分離出全世界第一株新冠病毒毒株的珍貴標本。

2019年12月30日晚，武漢病毒研究所收到金銀潭醫院送來7份不明原因肺炎樣品，連夜組織力量攻關，於2019年12月31日確認這是一種新型的冠狀病毒，並於2020年1月2日確定新冠病毒的全基因組序列。

報道又指，2020年1月5日武漢病毒研究所分離得到第一株新冠病毒毒株，1月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保藏，1月12日作為國家衛健委指定機構之一向世界衛生組織提交了病毒序列，向全球流感共享數據庫發布。

負責這項工作的研究員石正麗表示，2003年SARS爆發的時候，全球多個國家實驗室合作，用了5個多月的時間才找到SARS病原，分離出病毒株。回想起金銀潭醫院和武漢病毒研究所接力分離出全世界第一株新冠肺炎病毒毒株的情景，石正麗說：「所以，我們就是這樣的一個速度！」