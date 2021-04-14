新冠肺炎｜國家醫保局：已預付逾240億　保障全民免費接種疫苗

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-14 12:23

國家衛健委公布，截至周一（12日），全國累計接種新冠疫苗逾1.7億劑次。國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍介紹，截至3月底，當局已通過疫苗採購機構向疫苗生產企業預付超過240億（人民幣，下周），做到了「錢等疫苗」的情況，保障全民免費接種疫苗。

熊先軍表示，為了保證各地不因費用影響疫苗接種，各地醫保部門及時將資金劃撥到疫苗採購機構，各地疫苗採購機構一般是各地疾控部門，再通過採購機構採用預付款的方式，提前把資金劃撥給疫苗生產企業，保證企業生產經營。

目前，中國共有5間企業生產新冠疫苗，每個企業生產疫苗的技術、成本、規模都不同。在新冠疫苗採購價格方面，國家醫保局採取每家企業每種疫苗分別協商採購價格的方式，既要保障生產企業的生產效能，也保障醫療保障基金支付能力的可持續性和公平性。

各地正開展全民免費接種新冠疫苗。（新華社）

新冠疫苗全民免費的接種費用由醫保基金結餘和財政支付，惟各省醫保基金結餘存在不平衡的問題，對於醫保基金結餘少的地區，地方財政就要加大補貼。

對於全民免費接種新冠疫苗，會對醫保基金結餘和地方財政造成一定壓力。熊先軍指出，實際上醫保基金是來源於單位、老百姓的繳費，以及政府財政補充。若能夠快速建立免疫屏障，社會和經濟就能夠重返常態、正常發展，醫保基金收入相對也會得到持續增長。因此，從長遠而言，用醫保的結餘支付疫苗的費用，對醫療保障制度的可持續發展是有利的。

（央視新聞）