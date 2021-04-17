貴州少女16年前慘遭強姦致死　兇徒手段殘忍由死緩改判死刑

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-17 19:20

貴州少女雷橋蘭16年前於江西上饒被強姦致死，終年僅15歲。案件多年來一直未能告破，疑犯曾樹良直到去年才被警方經DNA比對後鎖定。 去年12月，法院做出一審判決，以強姦罪判處曾樹良死刑，緩期兩年執行。家屬認為，曾樹良殺人手段殘忍，且殺人動機明確，遂提出抗訴申請。 周五（16日），雷橋蘭的姐姐雷荷蘭終於收到了妹妹一案的終審判決書，二審法院撤銷一審法院的死緩判決，判處曾樹良死刑。

2004年底，雷橋蘭在貴州老家被人帶走，介紹給江西上饒市廣豐區一名劉姓男子做妻子。2005年3月24日，她從劉家逃出，隨後在同一天傍晚，遇到了在當地拉黃包車的曾樹良。

當時已50歲的曾樹良謊稱要帶雷女找旅館，但卻伺機強姦，並掩住女方口鼻阻其喊叫。在以為女方已經死亡後，曾男仍然與她發生性關係。最後，曾樹良將雷橋蘭的身體和隨身攜帶的包捆綁在一起推入水中，後者屍體之後在豐溪河邊被人發現。經法醫鑑定，雷女為窒息死亡（如捂死、悶死）後被拋屍入水。

此後15年，該案一直未能告破，直到去年6月，上饒警方經過DNA比對發現已65歲的曾樹良有重大作案嫌疑，同月對其作出刑事拘留，後檢察院批准逮捕，並提起公訴。同年12月30日，上饒市中級人民法院做出一審判決，以強姦罪判處曾樹良死刑，緩期兩年執行，並賠償死者家屬共38065.5元（人民幣．下同）的喪葬費。當時法院審理認為，曾男以暴力手段姦淫未滿18周歲的未成年人並致被害人死亡，其行為構成強姦罪，但其歸案後能如實供述犯罪事實，可依法予以從輕處罰。

不過家屬認為，曾樹良殺人手段殘忍，且殺人動機明確，希望法院按強姦罪、故意殺人罪數罪併罰，判處他死刑並立即執行，另對民事部分提出上訴，隨後又向檢察院提出抗訴申請。

今年3月25日，江西省高級人民法院作出二審判決，認定曾樹良犯強姦罪，撤銷死緩判決，判處其死刑，賠償附帶民事訴訟原告人喪葬費38065.5元。法院認為，雖然曾樹良歸案後雖能如實供述犯罪事實，但他強姦致死的是素昧平生孤立無助的未成年人，其犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪後果嚴重，曾樹良的人身危險性及社會危害性極大，雖坦白但不足以從輕處罰。

對於二審判決結果，雷荷蘭稱他們一家感到滿意，又慨嘆這些年她為了給妹妹討回公道，工作和家庭都受到了很大的影響，「等這一切結束，我會好好的把心放到工作和家庭上面」。

（新京報）