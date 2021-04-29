中國留學生加拿大遇襲被刺傷　事主：有人欲施援手卻被阻撓

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-29 13:05

近年，不時都會傳出中國留學生在外國遇襲。加拿大環球新聞網（Global News）報道，加拿大艾伯塔大學（University of Alberta）一名中國留學生上周六（24日）在地鐵站遭一名陌生男子襲擊，當時有人欲向他施以援手，卻被其他人阻撓，並稱「這是他（中國留學生）的問題」。

該名中國留學生在地鐵站遭一名陌生男子襲擊。（影片截圖）

報道引述警方消息稱，涉事男學生當日晚上乘坐地鐵至大學站（University LRT station），下車時被一名男子跟蹤和口頭騷擾，隨後遭對方襲擊。受害者稱，施襲者先向他的臉部揮拳，然後再用刀刺傷其手臂，隨即逃離現場。

受害者表示，當時他想返回列車上，卻被人阻止；部分乘客欲上前協助他，亦同樣他人被阻撓。他直言，雖然施襲者已離開，但旁觀者的做法同樣傷害了他，「因為這讓我不再信任社區」。

受害者事後在網上講述了事發經過稱，地鐵司機發現他遇襲後立即停駛，但車廂內的乘客並無協助他報警或叫救護車，只是眼睜睜看着施襲者逃離。地鐵駛離後，他自行按響了月台上的緊急按鈕，直至20分鐘後警方才到場。他透露，艾伯塔大學的校警辦公室距離事發車站步行僅需15分鐘，但直至警員到場，他都沒有見到校警辦公室的人員。

據報，現年30歲的施襲男子David Durocher已被警方拘捕，將被指控嚴重攻擊和兩項持有武器罪名。