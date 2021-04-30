鄭爽涉「陰陽合同」賺1.6億元天價片酬　國稅總局要求嚴肅查處

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-30 16:56

內地女星鄭爽在「代孕棄養」醜聞，近期再捲入逃稅風波，她被前男友張恆在微博發文及曝光微信聊天記錄，涉嫌通過簽訂「陰陽合同」賺取高達1.6億元的天價片酬。 事後上海市稅務局及北京廣電局表明正在調查核實，後者並啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。 事件繼續發酵，國家稅務總局在周五（30日）更發出通報，表示高度重視，已要求上海等相關稅務機關通過「陰陽合同」等方式涉嫌偷逃稅行為依法依規進行嚴肅查處。

鄭爽被前男友張恆大爆涉嫌通過簽訂「陰陽合同」逃稅。（視覺中國）

國家稅務總局並強調，各級稅務機關對惡意偷逃稅行為，要依法嚴查嚴處，堅決維護稅法尊嚴，彰顯社會公平正義；同時，要切實依法保障納稅人的合法權益。

另一方面，國家電影局亦在同日表示，廣大電影從業人員要以此為戒，切實落實有關嚴格片酬和合同管理、規範納稅方式和稅收管理等要求，依法依規從事電影經營活動。要樹立和踐行社會主義核心價值觀，遵守法律法規，堅守職業道德，追求德藝雙馨，自尊自重、自珍自愛，自覺抵制「陰陽合同」、「天價片酬」、偷逃稅款等違法違規行為，樹立良好社會形象，用好的電影作品回報觀眾。

據此前報道，張恆4月26日在微博曝鄭爽涉嫌偷稅漏稅，簽訂「陰陽合同」。他披露此前與鄭爽父母的微信聊天內容，曝光了鄭爽曾想漲電視劇《只問今生戀滄溟》（原《倩女幽魂》）的片酬，原合同是1.5億元，她希望漲到1.8億元，但鄭爽媽媽覺得有點高，讓她見好就收。

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而《只問今生戀滄溟》最終給鄭爽的片酬為1.6億元，其為避稅分四次打入賬户，並簽訂「陰陽合同」。所謂「陰陽合同」，是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格。

張恆透露，當時《只問今生戀滄溟》的明面合同只是4,800萬元片酬，而在拍戲過程中，鄭爽更一直催着張恆去要片酬、催款。為了避稅，鄭爽一家頻出奇招，包括讓旗下公司女藝人偽造機票騙取報銷等等。據了解，鄭爽拍攝此劇的周期為77日，日薪約為208萬元。隨後「鄭爽日薪208萬」也登上微博熱搜，引起熱議。

（綜合報道）