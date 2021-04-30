鄭爽日入208萬被指避稅　社會責任不能只靠發財者立品

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-30 15:00

內地女星鄭爽近日被指片酬天價及涉嫌偷稅漏稅，不僅網絡討論沸沸揚揚，更引來官媒的點評，指其「簽訂陰陽合同，於規所禁，偷稅逃稅，於法不容」，上海稅務局也第一時間宣布介入調查。

此事引來官媒的強硬表態，稅務局的高調介入，不只是因為鄭爽片酬「畸高」，77天拍攝就能賺取1.6億人民幣，更是因為她通過「陰陽合同」逃避「限薪」和偷漏稅款這樣的行為，破壞了政府對市場價值和社會貢獻的調節，踩在了社會正義分配的底線上。

以鄭爽作為萃珊雯公司簽約藝人，但實際鄭爽曾表示自己並無團隊。（視頻截圖）

內地限制明星薪酬

在當下社會中，市場價值與社會貢獻價值往往並不等同，有時候需要政府彌補兩者之間的巨大落差。內地針對某個行業的薪酬限制，比如2017年中國政府出台的「限薪令」，或許在資本社會看來過於激進，但其實不同的稅收制度，都是在進行社會所得分配的調整。而其作用亦不僅僅是調整經濟上的貧富不均，更是對自由市場下，市場價值和社會貢獻價值之間的道德平衡。

內地高昂課稅和限制明星薪酬的措施，都是通過經濟所得再分配糾正市場所得的扭曲，保障結構性平衡。比如當內地不少影視製作一半以上的成本放在了演員片酬上，便容易造成對後期製作、編劇等成本的壓縮，不僅有損這類崗位工作者的經濟利益，也不利於這些領域的持續發展。因此，內地近年來有不少引用非流量明星的劇集，如《人民的名義》、《傳聞中的陳芊芊》等反而能更平衡地分配資源，製作出吸引觀眾的大熱劇。又比如韓國電視劇的預算演員片酬比重只佔五分之一，但最終出來影片各方面製作精美，成為韓國的文化象徵。

（《傳聞中的陳芊芊》劇照）

扭曲市場需要政府調節

而從整個社會來說，如果沒有這樣的所得分配，不僅會造成貧富不均，更會讓錯位的市場價值下貶低其他行業勞動者的勞動價值，造成勞動尊嚴被低估的憤怒。比如有網民評論提到「如果兩彈元勳日薪208萬我覺得值。鄭爽這種流量明星我覺得不值」。（兩彈元勳指為中國核彈、導彈研究有突出貢獻的人，如鄧稼先、錢三強、趙九章、錢學森、孫家棟等。）值不值或許是很主觀的個人看法，但在扭曲的市場下，個人勞動無法獲得合理待遇，無疑會引起社會不滿。

香港習慣了自由放任市場，不強調對社會經濟所得的再分配。以金融行業為例，從業者的市場所得往往是其他行業的數倍。然而，一些對社會很有貢獻的職業，例如清潔工等藍領，卻一直被壓榨工資，亦缺乏勞工權益保障。然而香港政府卻沒有足夠的再分配措施，就連針對這類高薪人群的個稅徵收也相當寬鬆，以至於紐約、倫敦、香港三地金融從業者雖然稅錢年薪相若，稅後香港卻能比其它兩地高出一倍。這顯然並不能反映出香港從業者在這方面更具社會貢獻的應得性。香港政府在對最低工資的調整上都異常手緊，又談何拉上補下，重新進行經濟和尊嚴的分配？

當內地政府對暴利行業的限薪、更激進的稅收政策，以及對偷稅漏稅的嚴厲打擊時，香港同樣應該反思以往對自由市場價值的追逐。消解勞動奮鬥與社會貢獻的價值，將帶來社會不可承受之重。