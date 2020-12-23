台夫稱迷戀上越籍小三床上功夫　瘋狂偷情還幫付百萬首期氣壞老婆

1名台灣男子在飯局認識離婚的越籍高姓女子，花150萬元（台幣，下同）幫她購屋。翁姓妻子察覺丈夫態度變冷淡，性生活減少，追問才知他有小三。

丈夫向妻子認錯，稱深深迷戀高女的肉體與床上功夫，會斷絕往來但又故態復萌。翁女以高女侵害配偶權求償150萬元，高女否認與翁夫有性愛關係。

基隆地院審結，依相關事證認定高女侵害翁女配偶權，判賠精神慰撫金50萬元。全案可上訴。

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翁夫自白書中說，去年3月左右有包商朋友提起高女可以做他女朋友，他回說有太太小孩。高女後來常聯絡他幫忙，甚至載送她女兒跟她去看病，漸漸的常深夜長談，談著、說著就上床了，還說深深迷戀高女的肉體與床上功夫。法官說，高女否認翁女的主張，但自白書、切結書由翁夫簽署且承認，翁夫的姊姊也證稱弟弟曾對她說相關情節，認定合於翁夫本意。

翁夫雖也證稱自白書、切結書內容不實，但法官指他非毫無智識，若認為內容不實，為何願意簽署。翁夫簽署自白書、切結書後仍與高女聯繫，今年10月間還到高女家中會面，顯見仍望與高女交往，說出迴護高女的話不足採信。

高女辯稱今年5、6月前，並不知翁夫是有配偶的人。法官以翁夫在自白書中闡述，去年3月左右，包商朋友提起高女可做他女朋友時，即對友人說他有太太小孩，可知高女結識翁夫立初，就知道他已婚，也不予採信。

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