深圳高廈晃動成因未明　20年前論文神預言？　導師：學生非權威

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 11:17

深圳市福田區華強北街道賽格大廈，連續兩日（18日、19日）都出現晃動，外界密切關注異常情況。然而，華中科技大學一篇20年前有關賽格大廈的碩士論文引起熱議。該論文指出，賽格大廈建設中存在部分問題，包括一邊施工一邊修改設計，先施工後設計，設計圖未完成就施工等。 對於是否意味一早就發現賽格大樓本身存在問題，論文指導老師、華中科技大學教授張子剛直言「這個想法我不敢有，也不敢想」，且作者專業為工商管理而非建築，當時只是將自己的想法延伸後寫出，並非權威，因此不可當真。

《深圳賽格廣場建設項目評析》論文提到賽格大廈建設中存在部分問題，當中最嚴重的問題為樓頂天線震盪，封頂後發現問題後，將天線鋸掉一截又補上一截。該論文作者為金典琦，目前是深圳某研究院人力資源部總經理，高級工程師。

賽格大廈出現晃動，住宅局相關測量單位工作人員到場勘察。（中新社）

張子剛介紹，金典琦當時是一名在職研究生，專業為工商管理，並非建築，但論文可能與對方的設計工作、本職工作有關，因此將自己的看法寫出。他認為，論文並非對外發表，金典琦有自己的看法，就代表她有一定的思考，是一個學習的過程，「只要學生有想法，會思考，有研究，我都支持」。

對於如何看待自己和學生突然押中賽格大廈出現異常的現象，張子剛表示，說明對任何事情都可以有一些想法和看法，「就是說和沒說出來的關係而已」，何況賽格大廈是否安全尚未有定論。至於論文的發現是否意味早就發現賽格大樓存在問題，他則指自己沒有此想法，亦不敢想，「金典琦是否有這方面想法我也不好講」。

賽格大廈樓高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方米，現為深圳第五高樓。（中新社）

賽格大廈晃動成因未明。網上昨日（19日）傳出廣東省應急管理廳值班室的文件，內容提到經省市專家研判，初步認為是風、地鐵運行及溫度三方面因素造成的影響，又披露賽格大廈並未安裝阻尼器。廣東省應急管理廳工作人員其後證實文件存在，但強調只是初步調查，具體原因要經專家組進一步勘測。

（紅星新聞）