華駐伊朗使館籲遵守風俗　疑涉中國遊客網上炫耀「平價」買春經歷

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-30 16:27

中國駐伊朗大使館昨日（29日）發文稱，近日注意到某中國公民在伊朗旅行時有違背當地公序良俗的行為，並在社交媒體上炫耀，造成不良影響。大使館提醒，中國公民出境游時務必遵守當地法律法規、風俗禮儀，尊重不同宗教信仰，注意言行舉止和個人修養。

大使館發文稱，中央文明辦、文化和旅遊部曾發布《中國公民出境旅遊文明行為指南》，中國公民出境旅遊時，應遵守當地法律法規、風俗禮儀，以文明的言行舉止為中國形象添彩加分。每一位遊客都代表中國公民的形象，尊重當地公序良俗，注重綠色環保，珍愛文物古蹟，杜絕亂刻亂畫，都是需要注意的文明素質與修養。

伊朗傳媒報道，一名中國男子聲稱非常容易就能與當地的年輕女子發生性關係。（Iran International）

當地傳媒Iran International上周五（28日）報道，一名居住於伊朗的中國男子在網上上載影片，聲稱只要花費50美元，就能在伊朗為所欲為（You can do anything you want in Iran for $50），包括與當地的年輕女子發生性關係。有傳影片被廣傳後，網上再有另一段影片，內容為該名男子道歉，並稱已刪除相關影片；當地警方已就此展開調查。

中國駐伊朗大使館未有提及該名中國公民作出了何種行為違背當地公序良俗，暫未知兩件事是否有關。