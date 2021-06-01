「躺平主義」內地瘋傳　網民熱議港版「躺平」用字：Hea？瞓低？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-01 15:00

【《躺平即是正義》/ 青年 / 內地】「躺平」一字近日在中國網絡爆紅，登上網上熱搜成為熱議焦點，該字反映現時不少內地年輕人的想法，以非暴力不合作的消極方式面對社會對他們的要求。躺平主義傳到香港後，有網民討論香港會不會有本地用字可以反映同類想法，最後得出這個常用字與「躺平」的意思最為接近！

內地網民近日瘋傳「躺平」一字，引起熱烈討論。（示意圖 / GettyImages）

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「躺平」一詞最早應出現於內地百度貼吧1篇帖文，作者「好心的旅行家」發表了《躺平即是正義》的文章，作者表示自己已經2年沒有工作，「都在玩沒覺得哪裏不對」，壓力主要來自身邊人的比較及長輩傳統的觀念。文章又借鏡哲學家第歐根尼及赫拉克利特的思辨，直言「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度」。【點擊下圖放大即睇《躺平即是正義》原文 ▼ ▼ ▼】

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躺平主義在內地引起極大迴響後，香港亦出現相關討論，例如連登討論區有網民發文研究「躺平」一字在香港語境應該如何表達，又提出多個現成的用字供參考。【點擊下圖放大即睇躺平香港用字係啲咩 ▼ ▼ ▼】

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對於躺平一字的港版用字雖然有多個建議，但有較多網民認為「放䠋」及「拚䠋」是較好選擇。另外亦有人覺得，該字即使直接在香港使用亦都容易明白，不需要勉強翻譯。

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