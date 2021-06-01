腫瘤治療黑幕｜涉事醫生停業院方企業同受罰　家屬：疑惑仍很多

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-01 17:30

北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜早前撰文揭發「腫瘤治療黑幕」，引發廣泛關注。 事件近日有了新進展，上海有關部門公佈，涉事醫生陸巍暫停執業6個月並罰款3萬元（人民幣．下同）；上海新華醫院被罰款4萬元；涉事上海嘉慷生物工程有限公司被罰165萬元。 不過患者馬進倉的女兒馬榮表示，雖然事件已有了部分的調查處罰結果，但當中的疑惑依舊很多。

據早前報道，張煜在4月撰文質疑上海交通大學附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，誘導胃癌肝轉移的患者馬進倉以每次治療自費3萬元（人民幣．下同）的價格，使用尚未獲批臨床應用的NK細胞免疫療法。馬進倉及其同為胃癌晚期患者的姐姐最後共同為NK治療支付了15萬。據張煜指，馬進倉接受治療後生存期明顯縮短，然而家屬花費卻比常規治療高了逾10倍，積蓄全無並欠下十多萬債務，期間為了省錢看病，他們每次去上海更只能住地下室。

揭發「腫瘤治療黑幕」的張煜醫生任職北京大學第三醫院腫瘤內科。（錢江晚報）

上海市衛健委監督所官方網站在上月24日公佈陸巍的相關處罰結果，顯示上海市衛生健康委員會決定對陸巍處以「警告，罰款人民幣叁萬元整，暫停執業6個月」的處罰，處罰的事由為未按規定填寫病歷資料，提供醫療衛生服務過程中未按照規定履行告知義務。

同時，上海交通大學醫學院附屬新華醫院的處罰結果為「警告，罰款人民幣肆萬元整」，處罰事由是醫療機構醫療質量管理不健全；向患者提供NK細胞免疫治療的上海嘉慷生物工程有限公司，也因未取得醫療機構執業許可證擅自執業，被處以「處罰沒收違法所得15萬元，罰款人民幣150萬元；罰沒款合計165萬元」的處罰。

涉事醫生陸巍暫停執業6個月並罰款3萬元。（上海市衛健委監督所官方網站）

不過，馬進倉的女兒馬榮上月28日表示，事件中的疑惑依舊很多，例如陸巍給其父治療的時候有沒有過度診療，他和上海嘉慷公司之間是否有利益輸送，為何基因檢測公司要在醫院樓道中刷卡，院方對這些事是否知情等等一系列謎團還沒解開，她希望上海有關部門能就這些疑惑早日調查清楚。至於不規範診療的調查，她指結果仍然沒有公佈，許多問題依然沒有說清楚，上海新華醫院對也沒有給出任何回應和做出過任何表態，「連個道歉都沒有」。

據悉，就馬進倉是否被過度診療等問題，目前調查仍在進行中，相關處置結果將由上海市衛健委作出。而張煜醫生亦於28日發文，表示就上述行政處罰決定感到「五味雜陳，難以評價」，又強調他的願望很簡單，即希望民眾能得到規範的醫療，不良醫療行為越來越少，以及那些踏踏實實為患者健康努力的醫生能夠勞有所得。

（健康時報）