上海疫苗接種破3千萬劑　駐滬辦籲設「回滬易」縮短港人隔離時間

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-10 16:04

內地的新冠肺炎疫苗接種進度良好，據國家衛健委通報，截至周三（6月9日），內地累計報告接種新冠病毒疫苗已超過8億劑次。其中上海的新冠疫苗接種突破3000萬劑次。 香港特區駐滬經貿辦主任蔡亮周三出席活動時表示，現時特區政府已經有「回港易」安排，希望上海方面也能夠考慮讓符合條件的港人縮短回滬隔離時間，讓更多港人方便回港。

6月2日，上海黃金城道步行街，民眾在疫苗移動接種車上進行接種。（中新社）

上海市衛健委提供的數據顯示，截至周三，全市累計接種逾3024萬劑次，約1806萬人已接種第一劑次，約1256萬人完成全程接種。其中，在滬外籍人士累計接種59892劑，在滬港澳同胞累計接種11475劑，在滬台胞累計接種27846劑。

駐滬經貿辦主任蔡亮周三在「2021年滬港合作與發展研討會」特別指出，初步統計目前在上海，僅持有港澳居民居住證的港人大概有1.5萬人，相信還有持回鄉證的在此長居的長者，而他們當中許多因疫情已經有一年多沒有在滬港兩地往返。

蔡亮表示，現時特區政府已經有「回港易」安排，上海方面可否考慮安排「回滬易」，或是針對已經打疫苗的港人可以縮短在上海的隔離時間，讓更多港人方便回港。

她強調，香港已經展開「全城啟動、快打疫苗」的運動，積極呼籲社會各界參與疫苗接種計劃，希望能創造有利條件恢復市民的正常生活和出行，以及恢復香港與內地、香港與國際之間的商務和旅客往返。

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