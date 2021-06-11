甘肅馬拉松｜27名公職人員被問責　縣委書記李作璧身亡不予追責

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-06-11 18:13

甘肅白銀市景泰縣舉行的2021黃河石林百公里越野賽遭遇極端天氣，造成21人遇難，8人受傷。 官方6月11日公布調查結果，27名公職人員被追責問責，白銀市委書記被給予政務警告。景泰縣委原書記李作璧負有主要領導責任，因其在事發後已身亡，不再給予處分。 此前有消息指李作璧是跳樓自殺，官方同日在通報會上表示，李作璧6月9日從自家墜樓身亡，目前警方已排除他殺，具體情況仍在調查。

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通報顯示，甘肅晟景體育文化發展有限公司對事件的發生負有直接責任，公司負責人張小燕等5人已正式批准逮捕，由司法機關依法追究其刑事責任。賽事主辦方、承辦方、協辦方、執行運營方16家單位及其27名相關人員對事件的發生負有責任，應依法依紀追究責任，具體如下：

經報甘肅省委批准，追責組對事件中違紀、職務違法、涉嫌職務犯罪的27名公職人員嚴肅追責問責，其中包括5名省管幹部和22名非省管幹部。白銀市委、市政府作為賽事主辦單位，追責組對白銀市委書記蘇君給予政務警告處分；對白銀市委副書記、市長張旭晨給予政務記過處分；對白銀市政府黨組成員、副市長高雲翔給予黨內嚴重警告處分。

景泰縣委、縣政府、白銀市體育局作為賽事承辦單位，白銀市政協原副主席、景泰縣委原書記李作璧對事件負有主要領導責任，因李作璧在事件發生後已死亡，對其違紀問題作出書面結論，不再給予處分。

追責組對景泰縣委副書記、縣長張文玲予以免職，並給予黨內嚴重警告處分；對景泰縣委副書記周楊給予黨內嚴重警告處分；對景泰縣政府副縣長張文慧給予政務記大過處分；對白銀市體育局黨組書記、局長李全傑給予黨內嚴重警告、政務記大過處分；對白銀市體育局黨組副書記、副局長萬應聰給予黨內警告、政務記過處分。

景泰縣縣委書記李作璧證實墜樓身亡。（微信公眾號景泰融媒）

此外，調查認定，這是一起由於極限運動項目百公里越野賽在強度難度最高賽段遭遇大風、降水、降温的高影響天氣，賽事組織管理不規範、運營執行不專業，導致重大人員傷亡的公共安全責任事件。

官方稱，造成這起事件的天氣方面的直接原因是：百公里越野賽參賽選手在強度、難度最高賽段，遭遇當日最大風力、降水、降温以及由此造成的最低體感温度，導致部分參賽選手因急性失温死亡。

而工作方面的直接原因是：賽事舉辦機構風險防範意識不強，賽前收到氣象部門氣象信息專報和大風藍色預警後，未採取有效應對措施，未按照高海拔賽事要求將防風保暖裝備列入強制裝備清單；百公里越野賽賽道補給點設定不合理，在最難、最險的高海拔賽段（2,230米）未設定醫療救助和補給點；未採取加強和改善通訊條件的措施，導致最危險時刻通訊聯絡不暢；賽事承辦單位和執行運營單位組織、管理、運營水平低，未按照規定標準制定針對賽事的專項應急預案和安全保障措施，應急救援力量準備嚴重不足；在收到請求救援、大範圍退賽信息後，前期救援統籌不夠、組織不力。

事件發生還有四方面的間接原因，一是賽事組織管理不規範；二是安全監管措施不落實；三是救援力量準備不到位；四是安全保障條件不充分。